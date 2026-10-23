Zenith envisage jusqu'à 200 suppressions d'emplois pour accélérer sa montée en gamme

L'horloger suisse Zenith, filiale de LVMH, a engagé une consultation de son personnel dans le cadre d'un projet de repositionnement stratégique vers les montres de luxe les plus rentables. Cette réorganisation pourrait entraîner la suppression de 200 emplois en Suisse et à l'international, dans un contexte de ralentissement de la demande et de difficultés persistantes pour l'industrie horlogère suisse.

Selon une information de Reuters, Zenith envisagerait de supprimer jusqu'à 100 postes sur son site de production du Locle, soit environ la moitié des effectifs de cette implantation. Une centaine d'autres emplois pourraient également être concernés dans les activités internationales, notamment les fonctions commerciales et marketing. Ces réductions restent toutefois soumises à la procédure de consultation engagée par l'entreprise. La maison souhaite renforcer son positionnement sur les montres haut de gamme, généralement commercialisées au-delà de 3 000 francs suisses, soit environ 3 650 dollars, en valorisant son expertise dans les mouvements horlogers complexes.

Cette stratégie intervient alors que l'horlogerie suisse subit les effets de l'inflation, de la prudence des consommateurs et de la concurrence des montres connectées. Les marques les plus prestigieuses résistent davantage à ces pressions, tandis que les fabricants positionnés sur des segments moins exclusifs rencontrent des difficultés croissantes. Zenith cherche ainsi à concentrer ses ressources sur les produits offrant les meilleures perspectives de rentabilité. LVMH, sollicité au sujet du projet, n'a pas immédiatement réagi aux informations concernant les suppressions d'emplois envisagées.

Zenith demeure une marque de taille relativement modeste au sein du portefeuille horloger de LVMH. En 2025, la division Montres et Joaillerie du groupe français a réalisé un chiffre d'affaires de 10,49 milliards d'euros, pour un bénéfice de 1,51 milliard d'euros. Le projet de réorganisation illustre la volonté de Zenith d'adapter son modèle économique à un marché où la demande se concentre davantage sur les pièces les plus exclusives. Cette transformation pourrait toutefois s'accompagner d'une réduction importante de ses capacités humaines et commerciales.