Zencap AM lance son 3e millésime de dette junior d'infrastructure dédié à la transition énergétique

(Zonebourse.com) - Zencap Asset Management, société de gestion spécialisée sur la dette privée au sein du groupe Ofi Invest, annonce le lancement du fonds Zencap European Sustainable Transition III (ZEST III). Le premier closing, réalisé fin juillet 2026, atteint 178 millions d'euros. Le fonds ambitionne un encours de 300 à 400 MEUR. Le précédent millésime avait, quant à lui, collecté 255 MEUR.

Dans la continuité du fonds prédécesseur, ZEST III est un fonds de dette privée spécialisé dans le financement junior de la transition durable en Europe. Ce fonds est conçu pour soutenir les initiatives visant à accélérer la décarbonation du continent, en ligne avec les objectifs du Pacte Vert Européen. Il ambitionne ainsi de financer des solutions essentielles pour répondre aux enjeux climatiques et à la transition énergétique du continent. Parmi ses investisseurs, ZEST III reçoit le soutien du Fonds Européen d'Investissement (FEI).

Le fonds cible des actifs et des entreprises de taille moyenne (10-40 MEUR de financement) et des infrastructures énergétiques ayant un impact direct sur la transition durable. Il suit ainsi des indicateurs de performances extra-financiers tels que la température des investissements et leur part verte.

Le fonds visera à financer les secteurs des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et de l'infrastructure durable. Cela inclut des projets dans l'éolien, le solaire, le biogaz ainsi que des initiatives de stockage d'énergie, ou encore de mobilité verte contribuant ainsi à la réduction des émissions de CO2.

"Au-delà de l'enjeu climatique, la transition énergétique est aujourd'hui une condition de la souveraineté européenne. Réduire la dépendance du continent aux énergies fossiles, sécuriser son approvisionnement et préserver la compétitivité de son industrie sont autant d'enjeux stratégiques. En finançant des projets d'énergies renouvelables, de stockage et d'infrastructures durables, ZEST III contribue directement à cet effort de souveraineté énergétique", explique Zencap Asset Management dans un communiqué.

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