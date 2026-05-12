Zelensky rencontre le PDG de Palantir alors que l'IA devient une arme de guerre

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mardi avoir rencontré le PDG de Palantir Technologies PLTR.O , Alex Karp, alors que Kyiv redouble d'efforts pour intégrer l'intelligence artificielle dans ses systèmes de défense face à la Russie.

Kyiv a mis en place avec Palantir un projet baptisé "Brave1 Dataroom" qui vise à améliorer les capacités d'interception des drones russes en utilisant une IA développée à partir des données collectées depuis le début de la guerre.

"Aujourd'hui, la technologie, l'IA, l'analyse des données et les mathématiques de la guerre ont un impact direct sur l'issue des combats", a déclaré le ministre ukrainien de la Défense, Mykhaïlo Fedorov, sur Telegram après avoir rencontré Alex Karp.

Le ministre, qui a promis une refonte en profondeur de l'armée ukrainienne lors de sa nomination en janvier, a précisé que plus d'une centaine d'entreprises développent plus de 80 modèles visant à détecter et intercepter des cibles aériennes.

Il a ajouté que, dans le cadre de la coopération avec Palantir, Kyiv avait développé un système d'analyse détaillée des frappes aériennes russes, mis en oeuvre des solutions d'IA pour traiter de grands volumes de données de renseignement, et intégré ces technologies dans la planification des frappes en profondeur en Russie.

Volodimir Zelensky a pour sa part estimé après son entretien avec Alex Karp qu'il existe "des domaines dans lesquels nous pouvons nous être mutuellement utiles, en renforçant la défense de l'Ukraine, des États-Unis et de nos partenaires".

(Rédigé par Anna Pruchnicka ; version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)