Zelensky espère une rencontre avec les États-Unis et la Russie lors du sommet du G20

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(Et d'autres déclarations de Zelensky aux paragraphes 4 à 9)

L'Ukraine, les États-Unis et la Russie pourraient se rencontrer lors d'un sommet du G20 aux États-Unis, mais Washington et Moscou n'ont pas confirmé cette rencontre et d'autres lieux sont également envisageables, a déclaré samedi le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Le Groupe des 20 grandes économies, qui comprend les États-Unis et la Russie mais pas l’Ukraine, doit tenir un sommet à Miami en décembre.

"La rencontre pourrait alors avoir lieu aux États-Unis pendant le sommet du G20. Mais il n’y a pour l’instant aucune confirmation ni de la part de la Russie ni de celle des États-Unis. Elle pourrait également se tenir dans un pays européen", a déclaré Zelensky aux journalistes lors d’un échange sur WhatsApp avec les médias.

Il a ajouté: "Cette rencontre pourrait se tenir dans l'un des pays du Moyen-Orient. Les États-Unis ont régulièrement évoqué les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite."

Zelensky a indiqué que les négociateurs ukrainiens s’étaient entretenus avec des responsables américains vendredi, sans toutefois donner plus de détails. Il a également déclaré que l’Europe devait disposer de son propre canal de dialogue avec la Russie, avec laquelle les relations sont tendues en raison de la guerre menée par Moscou en Ukraine .

Le président américain Donald Trump a refusé d’imposer des sanctions plus sévères à la Russie au sujet de cette guerre qui dure depuis plus de quatre ans, et Zelensky a critiqué Trump pour avoir levé les sanctions sur les exportations russes de diesel.

STARLINK

Zelensky a déclaré que l’armée ukrainienne était incapable d’utiliser ses drones intercepteurs contre les attaques de drones russes en raison des limitations de vitesse imposées aux services fournis par l’opérateur satellite Starlink.

"Aujourd’hui, nos drones intercepteurs ne fonctionnent pas en raison de limitations de vitesse", a déclaré Zelensky.

Il a ajouté que l’Ukraine s’était vu expliquer que ces limitations de vitesse étaient dues à des problèmes techniques, mais que des tests effectués par Starlink sur le territoire de l’Union européenne avaient démontré qu’aucun problème de ce type n’existait là-bas.

Vendredi, Trump a déclaré qu’il ne pensait pas que ni lui ni Elon Musk – dont la société SpaceX a développé le système Starshield utilisé par l’armée ukrainienne – soient responsables de la perte d’accès à Starlink par l’Ukraine, qui a affecté ses opérations militaires contre la Russie.

La réduction des services fournis par l’opérateur satellite a interrompu les communications avec le quartier général et entraîné une baisse des débits Internet.