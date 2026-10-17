Aux Fidji, un village ravive les lieux de pêche en restaurant des coraux

Un plongeur récolte du corail en bonne santé, destiné à être planté au sein du parc de biodiversité marine de Naidiri, une aire marine protégée, près de Nadi, le 5 octobre 2026 aux Fidji ( AFP / Saeed KHAN )

Voilà des décennies que des habitants n'avaient pas vu de requins le long du récif au large de Naidiri, petit village des Fidji. Mais leurs efforts pour protéger les lieux de pêche en restaurant des milliers de coraux ont porté leurs fruits.

Tout a commencé en 2009 quand Manoa Duwai a convaincu les habitants de son village de créer une zone protégée au sein de leur secteur de pêche habituel sur la côte de cet Etat insulaire du Pacifique, inquiet du faible nombre de poissons qu'il capturait et de leur petite taille.

"Imagine ce que ça va être dans 10, 15, 20 ans", lâche M. Duwai après une sortie de pêche qui n'a donné que quelques minuscules jeunes poissons. "Qu'est-ce qu'il va rester comme espèces dans notre zone de pêche habituelle ? Il faut faire quelque chose".

Des villageois et des défenseurs de l’environnement plantent du corail en mer, au sein du parc de biodiversité marine de Naidiri, une aire marine protégée, près de Nadi, le 5 octobre 2026 aux Fidji ( AFP / Saeed KHAN )

Il a alors approché les anciens du village avec une proposition visant à protéger une partie de leur zone de pêche. Pour commencer, une surface de 30 mètres sur 40 à l'intérieur du récif.

Le projet n'a pas mis longtemps à porter ses fruits : des poissons plus grands ont trouvé refuge dans la zone protégée, puis se sont dispersés dans les eaux voisines.

"Zone taboue"

Avec le temps, le village a agrandi la zone protégée, désormais un espace de 280 mètres sur 240 mètres, flanqué d'une zone de taille similaire qu'ils appellent aujourd'hui "le frigo", fermée temporairement pour reconstituer les stocks de poissons.

Un poisson nage parmi des coraux sains dans les eaux du parc de biodiversité marine de Naidiri, une zone marine protégée, près de Nadi, le 5 octobre 2026 aux Fidji ( AFP / STRINGER )

La vision de M. Duwai, celle d'un habitat marin abondant capable de subvenir aux besoins de son village de 147 habitants, a reçu des louanges dans le monde entier, des universitaires et des organisations caritatives venant de partout pour recueillir ses idées.

En 2011, un groupe de jeunes de Naidiri a été créé pour gérer ce qu'ils appellent la "zone taboue", et ce sont eux qui s'activent pour restaurer les coraux et promouvoir un écosystème sain. Rien qu'en 2023, ils ont restauré 18.000 coraux et 10.000 palétuviers.

"Quand on a commencé, on était de petits enfants", raconte à l'AFP Joseva Kunagado, 21 ans, qui dirige cette équipe. "On prenait des barils, on les coupait en deux, on attachait une corde dessus et on les tirait. On devait marcher peut-être 20 minutes pour aller chercher des coraux, revenir et les planter", dit-il. Aujourd'hui, assure-t-il, "on est très contents du travail accompli, parce qu'on a vu de grands changements".

Du corail sain pousse dans les eaux du parc de biodiversité marine de Naidiri, une zone marine protégée, près de Nadi, le 5 octobre 2026 aux Fidji ( AFP / Saeed KHAN )

La zone protégée que M. Kunagado et ses amis ont mise en valeur déborde de coraux et abrite désormais des centaines de "super coraux" résistant à la chaleur, qui pourraient protéger le village des effets de la hausse des températures de l'eau. Des requins ont commencé à revenir dans la zone protégée.

"Quand ça a commencé à revenir, différents types d'espèces de poissons, des invertébrés, tout est revenu, j'étais la personne la plus heureuse du village", rapporte M. Duwai.

"Super coraux"

M. Kunagado raconte lui avoir vu des requins le matin de la visite de l'AFP. Et "on ne s'attendait pas (...) à voir venir des touristes, des chercheurs, des étudiants d'université, donc on est fiers de ce travail", dit-il.

Du corail sain pousse dans les eaux du parc de biodiversité marine de Naidiri, une zone marine protégée, près de Nadi, le 5 octobre 2026 aux Fidji ( AFP / Saeed KHAN )

Les chercheurs s'intéressent non seulement à la manière dont le village de Naidiri a protégé son écosystème marin, mais aussi aux coraux qui montrent une résistance extraordinaire à la chaleur.

Lors d'une vague de chaleur plus tôt cette année, se souvient M. Duwai, la température de l'eau avait atteint jusqu'à 39°C et un blanchissement généralisé avait touché les milliers de coraux plantés.

À de telles températures, la plupart des coraux auraient dû mourir, dit-il, mais 20 % ont survécu : les "super coraux".

Des poissons nagent parmi des coraux sains dans les eaux du parc de biodiversité marine de Naidiri, une zone marine protégée, près de Nadi, le 5 octobre 2026 aux Fidji ( AFP / Saeed KHAN )

"Les seuls coraux que nous avons ici maintenant sont ceux qui ont survécu à ces 38, 39 degrés", constate-t-il.

Désormais, souligne M. Duwai, Naidiri transplante ses coraux résistants à la chaleur vers des eaux plus profondes et plus fraîches, près de la capitale Suva, pour mieux les protéger contre de futures vagues de chaleur.