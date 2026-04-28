Zelensky dénonce l'achat par Israël de céréales "volées" par la Russie

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a estimé mardi que l'achat par Israël de céréales en provenance de territoires ukrainiens "volés" par la Russie ne pouvait constituer un "commerce légitime" et averti que Kyiv préparait des sanctions contre ceux qui tenteraient d'en profiter.

"Un autre navire transportant ces céréales est arrivé dans un port en Israël et s'apprête à décharger sa cargaison", a déclaré le président ukrainien dans un message sur le réseau social X. "Ce n'est pas, et ne peut pas être, un commerce légitime."

"Les autorités israéliennes ne peuvent pas ne pas savoir quel type de navires arrivent dans les ports du pays et quelle cargaison ils transportent."

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a déclaré lundi que l'ambassadeur d'Israël avait été convoqué à son ministère à ce sujet.

Le ministre des Affaires étrangères israélien, Gideon Saar, a déclaré que l'Ukraine n'avait pas fourni de preuve attestant que les céréales avaient été volées.

Kyiv considère que toutes les céréales produites en Crimée, annexée par Moscou en 2014, et dans les territoires occupés par la Russie depuis son invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022 sont le fruit d'une extorsion russe.

"La Russie s'empare systématiquement des céréales sur les terres ukrainiennes temporairement occupées et organise leur exportation par l'intermédiaire d'individus liés aux occupants", a déclaré Volodimir Zelensky. "De tels stratagèmes violent les lois de l'Etat d'Israël lui-même."

(Anna Pruchnicka, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)