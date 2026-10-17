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Zelensky dénonce de nouvelles restrictions imposées par Starlink
information fournie par Reuters 17/10/2026 à 14:48

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(Actualisé en fin de dépêche avec G20)

L'Ukraine n'est pas en mesure d'utiliser ses systèmes d'interception contre les attaques de drones russes en raison de restrictions de vitesse imposées par Starlink, a déclaré samedi le président ukrainien Volodimir Zelensky, ajoutant que Kyiv discutait de cette question avec des responsables américains.

Dans une conversation organisée sur la messagerie Whatsapp avec des journalistes, Volodimir Zelensky a dit s'être vu répondre que ces restrictions étaient dues à des problèmes techniques.

Le chef de l'Etat ukrainien a ajouté qu'il avait testé le réseau satellitaire dirigé par Elon Musk sur le territoire de l'Union européenne et qu'il n'y avait pas rencontré de tels problèmes, le système fonctionnant à des vitesses élevées.

Volodimir Zelensky a également déclaré que des négociateurs de paix ukrainiens et américains pourraient se rencontrer la semaine prochaine.

Il a précisé que les négociateurs ukrainiens avaient parlé vendredi avec la délégation américaine, sans donner de détails.

Le président ukrainien a aussi évoqué la possibilité d'une rencontre trilatérale entre l'Ukraine, les Etats-Unis et la Russie en marge d'un sommet du G20 à Miami en décembre, tout en ajoutant que ni Washington et Moscou n'avaient confirmé la tenue d'une telle rencontre et que d'autres lieux étaient envisageables.

Le G20 réunit les vingt principales économies mondiales dont les Etats-Unis et la Russie. L'Ukraine n'en fait pas partie.

"La rencontre pourrait avoir lieu aux Etats-Unis, lors du sommet du G20. Mais il n'y a pour l'instant aucune confirmation, ni de la part de la Russie, ni de celle des Etats-Unis. Elle pourrait également se tenir dans un pays européen", a indiqué Volodimir Zelensky.

(Yuliia Dysa, Pavel Polityuk et Olena Harmash; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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