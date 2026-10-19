Zelensky affirme que l'Ukraine n'a reçu aucun avertissement avant que les missiles russes ne s'abattent sur le pays

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* Des frappes russes font 10 morts et visent le secteur énergétique, selon Kyiv

* Zelensky affirme n'avoir reçu aucun avertissement préalable; certaines livraisons américaines sont retardées

* Des coupures de courant tournantes ont été imposées après que les attaques ont endommagé les infrastructures énergétiques dans tout le pays

(Ajout de l'attaque de Kharkiv et du commentaire de Zelensky, paragraphe 3; rencontre avec Lockheed Martin, paragraphes 9 à 11)

par Olena Harmash

L’Ukraine n’a reçu aucun avertissement préalable de la part de ses partenaires concernant une frappe de missiles balistiques russes survenue dans la nuit, a déclaré lundi le président Volodimir Zelensky, ajoutant que certaines livraisons essentielles en provenance des États-Unis étaient retardées.

Moscou a lancé cette nuit l’une de ses attaques aériennes les plus importantes depuis des mois, privant d’électricité plus d’un demi-million de foyers et endommageant les infrastructures énergétiques dans toute l’Ukraine.

Dix personnes auraient été tuées.

Une attaque de drones russes a tué six personnes, dont deux enfants, dans un parc près de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, selon le gouverneur régional, Oleh Syniehubov. Zelensky a qualifié cette frappe d’“acte de barbarie absolue”.

Au total, la Russie a tiré 16 missiles balistiques cette nuit sur Kyiv et la région environnante, ainsi que plus de 200 drones lors d’attaques s’étendant de Kharkiv et Dnipro à l’est jusqu’à Odessa au sud, et à Volyn et Rivne à l’ouest.

Deux personnes ont été tuées à Kyiv et dans la région voisine, et deux autres dans la ville industrielle de Kryvyi Rih, ont indiqué les autorités.

TENSIONS ÉLEVÉES

Les tensions sont vives entre Zelensky et l’administration du président Donald Trump au sujet du soutien américain à l’Ukraine et de l’approche de Washington vis-à-vis de la Russie.

“Une nouvelle attaque russe à la missile balistique s’est déroulée en plusieurs vagues pendant la nuit, et une fois de plus, nos partenaires ne nous ont pas donné d’alerte précoce”, a déclaré Zelensky sur l’application Telegram.

“Lorsque les livraisons de missiles destinés à la défense aérienne de l’Ukraine sont bloquées alors que la Russie bénéficie d’allègements ou de reports de sanctions, cela relève malheureusement d’un déni de réalité de la part de nos partenaires.”

Zelensky a ensuite indiqué avoir discuté avec des représentants de la société américaine Lockheed Martin de l’ , visant à accélérer les livraisons du système Patriot, essentiel pour contrer les missiles balistiques russes.

“Ce sont leurs systèmes Patriot et leurs avions F-16 qui jouent un rôle important dans la défense contre les missiles balistiques russes et les drones à réaction. L’entreprise intensifie actuellement la production d’intercepteurs balistiques. Nous espérons pouvoir en acheter certains afin de protéger davantage de vies”, a déclaré Zelensky sur Telegram.

“Et la situation n’est pas facile sur les deux fronts en ce moment. Nous avons discuté de la manière dont nous pourrions étendre et augmenter les livraisons.”

Depuis plusieurs mois, l’Ukraine souffre d’une pénurie critique de missiles Patriot de fabrication américaine.

M. Zelensky avait indiqué précédemment que les États-Unis avaient ralenti certaines livraisons vitales destinées à l’Ukraine, ajoutant que ces retards provenaient du département américain de la Défense. Il n’a fourni aucun autre détail. Kyiv avait déjà déclaré avoir des difficultés à se procurer des intercepteurs indispensables pour repousser les attaques de missiles russes.

Zelensky a indiqué que certains accords politiques relatifs à la défense aérienne n’avaient pas été mis en œuvre sur le plan opérationnel.

Tout au long de cette guerre qui dure depuis près de cinq ans, l’Ukraine s’est appuyée sur les renseignements américains pour détecter les lancements de missiles balistiques russes et être prévenue à l’avance des frappes imminentes.

Yurii Ihnat, porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, a déclaré que Kyiv n’avait reçu aucun avertissement avant la première frappe de missile balistique survenue dans la nuit, mais avait en revanche reçu des informations avant une deuxième attaque.

“Pour une raison quelconque, aucune information n’a été reçue la première fois; nos experts enquêtent actuellement sur cette question en collaboration avec nos partenaires, car ce n’est pas la première fois qu’une telle situation se produit”, a déclaré M. Ihnat à la télévision ukrainienne.

Le secrétaire d’État Marco Rubio a démenti les informations selon lesquelles les États-Unis auraient suspendu une partie du partage de renseignements avec l’Ukraine.

Les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu 247 cibles – quatre missiles de croisière et 243 drones, a indiqué l’armée de l’air.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient mené une “frappe massive” à l’aide d’armes de précision et de drones d’attaque contre des installations de l’industrie de défense ukrainienne, des sites de stockage de drones et de missiles de croisière, ainsi qu’un centre de données.

Le Premier ministre ukrainien, Sergii Koretskyi, a déclaré que le secteur énergétique était la cible principale des attaques, des dégâts ayant été signalés dans tout le pays. Le ministère ukrainien de l’Énergie a indiqué que des coupures de courant tournantes avaient été mises en place pour les foyers et les entreprises, tandis que des équipes s’efforçaient de rétablir l’approvisionnement.

M. Koretskyi a déclaré que la Russie avait frappé les infrastructures énergétiques ukrainiennes plus de 2 000 fois depuis la mi-juillet, intensifiant ainsi ses attaques par rapport aux années précédentes de la guerre.