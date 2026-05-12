 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zelenskiy rencontre le directeur général de Palantir alors que l'Ukraine intensifie le recours à l'IA dans le cadre de la guerre
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 11:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré mardi avoir rencontré le directeur général de Palantir Technologies PLTR.O , Alex Karp, alors que Kyiv redouble d'efforts pour utiliser l'intelligence artificielle afin de prendre l'avantage dans la guerre contre la Russie. Kyiv a lancé un projet avec Palantir, baptisé “Brave1 Dataroom”, visant à développer une intelligence artificielle à partir de ses précieuses données de combat, collectées tout au long du conflit depuis l'invasion à grande échelle de la Russie en 2022, afin d'aider à intercepter les drones russes.

“Aujourd’hui, la technologie, l’IA, l’analyse des données et les mathématiques de la guerre ont un impact direct sur l’issue des combats”, a déclaré le ministre de la Défense Mykhailo Fedorov sur Telegram après avoir rencontré Karp.

Fedorov, qui avait promis une refonte en profondeur de l’armée de Kyiv, fondée sur les données, lors de sa nomination en janvier, a indiqué que plus de 100 entreprises formaient actuellement plus de 80 modèles pour détecter et intercepter des cibles aériennes.

Il a ajouté que, dans le cadre de sa coopération avec Palantir, l’Ukraine avait développé un système d’analyse détaillée des frappes aériennes, mis en œuvre des solutions d’IA pour traiter de grands volumes de données de renseignement, et intégré ces technologies dans la planification des opérations de frappe en profondeur de Kyiv.

“Palantir est une entreprise mondiale de renom dotée d’un fort potentiel, et il existe certainement des domaines dans lesquels nous pouvons nous être mutuellement utiles, en renforçant la défense de l’Ukraine, des États-Unis et de nos partenaires”, a déclaré Zelenskiy sur X.

Zelenskiy a ajouté qu’ils avaient discuté de domaines de développement technologique, tant dans le contexte des opérations de combat que des besoins civils.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

PALANTIR TECHNOLOGIES
136,8900 USD NASDAQ -0,66%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre britannique Keir Starmer à Paris le 17 avril 2026 ( POOL / Tom Nicholson )
    Keir Starmer va-t-il partir? Ce que l'on sait
    information fournie par AFP 12.05.2026 12:00 

    Le Premier ministre britannique Keir Starmer, dont le sort politique semble ne tenir qu'à un fil, a exprimé mardi sa volonté de "continuer à gouverner", malgré les appels à sa démission de plus de 70 députés de son camp travailliste et de certains ministres. Une ... Lire la suite

  • Le chanteur israélien Noam Bettan lors des répéitions pour la première demi-finale de l'Eurovision 2026 à Vienne, en Autriche, le 11 mai 2026 ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Première demi-finale de l'Eurovision, avec Israël
    information fournie par AFP 12.05.2026 11:55 

    Israël participe mardi soir à la première demi-finale du concours de l'Eurovision, ébranlé cette année par le plus important boycott de ses 70 ans d'histoire, en raison de la présence de ce pays. Alors que 15 candidats s'apprêtent à fouler la scène de la Stadthalle ... Lire la suite

  • Réunion du collège des commissaires européens à Bruxelles
    L’UE entend encadrer les réseaux sociaux pour protéger les mineurs, déclare Ursula von der Leyen
    information fournie par Reuters 12.05.2026 11:53 

    L'Union européenne met ‌au point actuellement une réglementation visant à encadrer les modèles ​économiques des réseaux sociaux afin de protéger les mineurs, a déclaré mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der ​Leyen. Les nombreux préjudices ... Lire la suite

  • Le MV Hondius prend la mer après avoir quitté le port de Granadilla de Abona, sur l'île espagnole de Tenerife, le 11 mai 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )
    Hantavirus: le MV Hondius fait route vers les Pays-Bas après la fin des évacuations
    information fournie par AFP 12.05.2026 11:41 

    Le MV Hondius fait route mardi vers les Pays-Bas après l'évacuation sous haute protection, dans l'archipel espagnol des Canaries, de plus d'une centaine de passagers et membres d'équipage de ce bateau de croisière où a été détecté un foyer d'hantavirus. "Mission ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank