Zelenskiy rencontre le directeur général de Palantir alors que l'Ukraine intensifie le recours à l'IA dans le cadre de la guerre

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Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré mardi avoir rencontré le directeur général de Palantir Technologies PLTR.O , Alex Karp, alors que Kyiv redouble d'efforts pour utiliser l'intelligence artificielle afin de prendre l'avantage dans la guerre contre la Russie. Kyiv a lancé un projet avec Palantir, baptisé “Brave1 Dataroom”, visant à développer une intelligence artificielle à partir de ses précieuses données de combat, collectées tout au long du conflit depuis l'invasion à grande échelle de la Russie en 2022, afin d'aider à intercepter les drones russes.

“Aujourd’hui, la technologie, l’IA, l’analyse des données et les mathématiques de la guerre ont un impact direct sur l’issue des combats”, a déclaré le ministre de la Défense Mykhailo Fedorov sur Telegram après avoir rencontré Karp.

Fedorov, qui avait promis une refonte en profondeur de l’armée de Kyiv, fondée sur les données, lors de sa nomination en janvier, a indiqué que plus de 100 entreprises formaient actuellement plus de 80 modèles pour détecter et intercepter des cibles aériennes.

Il a ajouté que, dans le cadre de sa coopération avec Palantir, l’Ukraine avait développé un système d’analyse détaillée des frappes aériennes, mis en œuvre des solutions d’IA pour traiter de grands volumes de données de renseignement, et intégré ces technologies dans la planification des opérations de frappe en profondeur de Kyiv.

“Palantir est une entreprise mondiale de renom dotée d’un fort potentiel, et il existe certainement des domaines dans lesquels nous pouvons nous être mutuellement utiles, en renforçant la défense de l’Ukraine, des États-Unis et de nos partenaires”, a déclaré Zelenskiy sur X.

Zelenskiy a ajouté qu’ils avaient discuté de domaines de développement technologique, tant dans le contexte des opérations de combat que des besoins civils.