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Zelenskiy et des dirigeants de Wall Street s'entretiennent sur la reconstruction de l'Ukraine
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 21:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelenskiy a rencontré des hauts responsables de Wall Street, alors que Kyiv cherche à attirer des investissements pour contribuer au financement des efforts de reconstruction du pays.

Cette rencontre, qui s’est tenue mercredi en marge de la 81e Assemblée générale des Nations unies à New York, a principalement porté sur des questions telles que l’aide à apporter à l’Ukraine pour passer l’hiver et le soutien à son économie, a indiqué le gouvernement ukrainien.

L’Ukraine est confrontée à un hiver particulièrement rigoureux , alors que l’intensification des frappes russes sur ses infrastructures et ses principales industries d’exportation aggrave la crise budgétaire du pays. Le coût quotidien de la guerre s’est élevé à environ 190 millions de dollars cette année.

Cette réunion, à laquelle ont participé plus d’une vingtaine d’entreprises américaines, a été organisée par le géant bancaire américain Citigroup et la Chambre de commerce des États-Unis.

Les participants ont également discuté de la création d’un fonds souverain et du renforcement de l’économie ukrainienne avec le soutien des membres du Groupe consultatif international, a indiqué le gouvernement ukrainien.

“Le secteur privé jouera un rôle essentiel dans la reconstruction du pays”, a déclaré Jane Fraser, directrice générale de Citi, dans un communiqué.

Citi, présent en Ukraine depuis plus de 25 ans, a indiqué qu’il cherchait à contribuer à la mobilisation d’investissements et à soutenir les entreprises ukrainiennes.

Parmi les autres participants figuraient des dirigeants de BlackRock BLK.N , Franklin Templeton BEN.N , Lazard LAZ.N , Macquarie MQG.AX , State Street STT.N , Jane Street, Fairfax

FFH.TO et McKinsey & Company.

Des représentants de la Chambre de commerce des États-Unis, de l’US International Development Finance Corporation, de la Banque mondiale, de la Banque européenne d’investissement et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ont également pris part à la réunion.

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