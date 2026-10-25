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Zelenskiy affirme que les alertes américaines concernant les frappes balistiques ont été entièrement rétablies
information fournie par Reuters 25/10/2026 à 20:43

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que les alertes américaines concernant des frappes imminentes de missiles balistiques russes, essentielles pour les défenses aériennes de l'Ukraine, avaient été entièrement rétablies après les problèmes rencontrés récemment.

S'exprimant sur la chaîne de télévision ukrainienne TSN, il a indiqué que le service Internet par satellite Starshield de SpaceX SPCX.O fonctionnait à nouveau à des vitesses pouvant atteindre 420 kilomètres à l'heure depuis tôt samedi matin, après avoir été ralenti au début du mois d'octobre en raison des pressions diplomatiques exercées par Washington sur Kyiv.

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