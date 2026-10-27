Irak: Six Français condamnés à la perpétuité pour appartenance à l'EI

Un palais de justice, à Bagdad, où sont jugés six ressortissants français accusés d'appartenir à l'État islamique
Un tribunal irakien a condamné mardi six ressortissants français à la réclusion criminelle à perpétuité et un septième à 15 ans de prison pour appartenance au groupe Etat islamique.
Ces sept hommes sont au nombre des 47 membres présumés de l'EI d'origine française transférés des geôles du nord-est de la Syrie en Irak en 2025 dans le cadre d'un accord sécuritaire supervisé par l'armée américaine.
Au terme de ce procès ouvert en septembre dernier, les combattants islamistes ont été condamnés en vertu de la loi anti-terroriste irakienne. Le président du tribunal a précisé que la perpétuité avait été préférée à la peine capitale dans leur cas en raison de leur jeune âge, a rapporté un journaliste de Reuters présent à l'audience.
On ignore l'âge des six condamnés à la réclusion à perpétuité, mais le septième accusé est âgé de 23 ans.
L'un de leurs avocats, Me Abbas al-Maliki, a précisé qu'un appel serait formé auprès de la Cour de cassation irakienne.
(Reportage Muayad Hameed; rédigé par Ahmed Rasheed, version française Sophie Louet)
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