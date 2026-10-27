Irak: Six Français condamnés à la perpétuité pour appartenance à l'EI

Un palais de justice, à Bagdad, où sont jugés six ressortissants français accusés d'appartenir à l'État islamique

Un ‌tribunal irakien a condamné mardi six ressortissants ​français à la réclusion criminelle à perpétuité et un septième à 15 ans de ​prison pour appartenance au groupe Etat islamique.

Ces sept hommes ​sont au nombre des ⁠47 membres présumés de l'EI d'origine française ‌transférés des geôles du nord-est de la Syrie en Irak en 2025 ​dans le ‌cadre d'un accord sécuritaire supervisé par ⁠l'armée américaine.

Au terme de ce procès ouvert en septembre dernier, les combattants islamistes ont ⁠été condamnés ‌en vertu de la loi anti-terroriste ⁠irakienne. Le président du tribunal a ‌précisé que la perpétuité avait été ⁠préférée à la peine capitale dans ⁠leur cas ‌en raison de leur jeune âge, a ​rapporté un journaliste ‌de Reuters présent à l'audience.

On ignore l'âge des six condamnés ​à la réclusion à perpétuité, mais le septième accusé est âgé de ⁠23 ans.

L'un de leurs avocats, Me Abbas al-Maliki, a précisé qu'un appel serait formé auprès de la Cour de cassation irakienne.

(Reportage Muayad Hameed; rédigé par Ahmed Rasheed, version française ​Sophie Louet)