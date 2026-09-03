Zegna marque une pause en Bourse après des semestriels sans surprise

L'action du groupe italien de luxe Ermenegildo Zegna évolue peu jeudi matin à la Bourse de New York suite à la publication de résultats semestriels globalement conformes aux attentes accompagnés de commentaires prudents sur la conjoncture actuelle.

Un peu plus d'une heure et demie après l'ouverture, le titre avance de 1,1% à 12,7 dollars.

Le groupe milanais, surtout connu pour ses costumes, a fait état ce matin d'une marge brute de 67,6% au titre des six premiers mois de l'année, un chiffre en ligne avec le consensus.

A 74,5 millions d'euros, soit une marge de 7,5%, le résultat opérationnel (Ebit) ajusté s'avère lui aussi conforme aux estimations du marché.

Dans le détail, la marge opérationnelle de la marque-phare, Zegna, s'est révélée solide à 14,8%, celle de Tom Ford s'inscrit en ligne, mais celle de Thom Browne a déçu en raison des investissements toujours importants consentis dans la griffe.

Un environnement qualifié d'incertain

Au final, le bénéfice net semestriel s'établit à 28,4 millions d'euros, inférieur de 30% aux prévisions des analystes.

Déjà publié, le chiffre d'affaires a progressé de 6,4% à 987,3 millions d'euros, dont une croissance de 9,3% en données organiques.

S'agissant de ses perspectives, Ermenegildo Zegna s'est contenté de déclarer qu'il restait focalisé sur l'atteinte d'une croissance rentable et durable en dépit d'un environnement économique et géopolitique qui demeure incertain.

Ces résultats sans grande surprise ne suffisaient pas à faire beaucoup bouger l'action, qui a déjà progressé de 22,5% depuis le début de l'année en raison d'une série de publications de résultats solides.