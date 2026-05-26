Zee Entertainment est en pourparlers avec la FIFA concernant les droits de diffusion de la Coupe du monde en Inde

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La société indienne Zee Entertainment

ZEE.NS est en pourparlers avec la FIFA pour diffuser en streaming et à la télévision la Coupe du monde 2026 dans le pays, a indiqué la société dans un communiqué mardi.

* Cette annonce, qui ne fournit aucun détail financier, intervient alors que les négociations entre une coentreprise Reliance-Disney et l'instance dirigeante du football sont dans l'impasse , à quelques semaines du coup d'envoi du tournoi, le 11 juin.

* La FIFA, qui avait initialement demandé 100 millions de dollars pour les droits de diffusion des Coupes du monde 2026 et 2030 en Inde, cherchait dernièrement à obtenir pas moins de 60 millions de dollars, avait rapporté Reuters.

* Ce montant prévu dépasse encore largement les 20 millions de dollars proposés par Reliance-Disney, dirigée par Reliance

RELI.NS , la société du milliardaire Mukesh Ambani.

* Sony 6758.T a également mené des discussions, mais a décidé de ne pas faire d'offre pour les droits de la FIFA en Inde.

* La FIFA a conclu des accords avec des diffuseurs dans plus de 180 territoires à travers le monde, avait-elle indiqué précédemment.

* Zee Entertainment a révélé ses discussions avec la FIFA dans le cadre du lancement de Unite8 Sports, un portefeuille dédié de chaînes sportives visant à renforcer son offre sportive auprès des consommateurs.

* L'Inde représentait 2,9 % de l'audience mondiale de la télévision linéaire pour la Coupe du monde en 2022.