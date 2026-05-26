Tennis/Roland-Garros: Retour sur terre pour Boisson, éliminée au 1er tour

Open de France

par Vincent Daheron

Loïs Boisson, demi-finaliste surprise ​l'an passé, a été lourdement battue mardi dès son entrée en lice ​à Roland-Garros par la Russe Anna Kalinskaya, ​tête de série ⁠n°22, en 1h19 (6-2, 6-2).

Particulièrement attendue après ‌son parcours en 2025, la Française de 23 ans n'a ​jamais ‌semblé entrer véritablement dans son ⁠match, en grande difficulté sur son service et multipliant les fautes ⁠directes.

Elle se ‌présentait sur la terre battue ⁠parisienne en net manque de ‌confiance et de rythme ⁠alors qu'elle n'a repris la compétition ⁠qu'en avril, ‌après quasiment sept mois d'absence à ​cause de ‌blessures.

Loïs Boisson devrait perdre de nombreuses places au classement ​WTA puisqu'elle devait "défendre" ses points acquis il y ⁠a un an lors de son exploit, tandis qu'Anna Kalinskaya jouera sa compatriote Alina Korneeva au deuxième tour.

(Reportage de Vincent Daheron; édité par Benoit ​Van Overstraeten)