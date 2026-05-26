 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tennis/Roland-Garros: Retour sur terre pour Boisson, éliminée au 1er tour
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 18:55

Open de France

Open de France

par Vincent Daheron

Loïs Boisson, demi-finaliste surprise ​l'an passé, a été lourdement battue mardi dès son entrée en lice ​à Roland-Garros par la Russe Anna Kalinskaya, ​tête de série ⁠n°22, en 1h19 (6-2, 6-2).

Particulièrement attendue après ‌son parcours en 2025, la Française de 23 ans n'a ​jamais ‌semblé entrer véritablement dans son ⁠match, en grande difficulté sur son service et multipliant les fautes ⁠directes.

Elle se ‌présentait sur la terre battue ⁠parisienne en net manque de ‌confiance et de rythme ⁠alors qu'elle n'a repris la compétition ⁠qu'en avril, ‌après quasiment sept mois d'absence à ​cause de ‌blessures.

Loïs Boisson devrait perdre de nombreuses places au classement ​WTA puisqu'elle devait "défendre" ses points acquis il y ⁠a un an lors de son exploit, tandis qu'Anna Kalinskaya jouera sa compatriote Alina Korneeva au deuxième tour.

(Reportage de Vincent Daheron; édité par Benoit ​Van Overstraeten)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank