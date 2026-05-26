Tennis/Roland-Garros: Retour sur terre pour Boisson, éliminée au 1er tour

Open de France
par Vincent Daheron
Loïs Boisson, demi-finaliste surprise l'an passé, a été lourdement battue mardi dès son entrée en lice à Roland-Garros par la Russe Anna Kalinskaya, tête de série n°22, en 1h19 (6-2, 6-2).
Particulièrement attendue après son parcours en 2025, la Française de 23 ans n'a jamais semblé entrer véritablement dans son match, en grande difficulté sur son service et multipliant les fautes directes.
Elle se présentait sur la terre battue parisienne en net manque de confiance et de rythme alors qu'elle n'a repris la compétition qu'en avril, après quasiment sept mois d'absence à cause de blessures.
Loïs Boisson devrait perdre de nombreuses places au classement WTA puisqu'elle devait "défendre" ses points acquis il y a un an lors de son exploit, tandis qu'Anna Kalinskaya jouera sa compatriote Alina Korneeva au deuxième tour.
(Reportage de Vincent Daheron; édité par Benoit Van Overstraeten)
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