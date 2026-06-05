Zealand présente des données encourageantes sur la tolérance d'un médicament contre l'obésité dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire

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Zealand Pharma ZELA.CO a annoncé vendredi que son médicament expérimental contre l'obésité, développé en collaboration avec son partenaire suisse Roche

ROPC.S , avait montré une tolérance encourageante lors d'un essai clinique de phase intermédiaire, ce qui renforce sa volonté de concurrencer les leaders du marché avec une alternative potentiellement moins agressive aux traitements phares existants.

Voici quelques détails:

* La société danoise Zealand a indiqué que seulement 1,5 % des patients ayant reçu des injections sous-cutanées hebdomadaires du médicament, le petrelintide, avaient interrompu le traitement en raison d'effets secondaires gastro-intestinaux, d'après les résultats présentés lors du congrès de l'American Diabetes Association à La Nouvelle-Orléans.

* La plupart des effets indésirables gastro-intestinaux, notamment les nausées et les vomissements, étaient légers.

* Environ 19,6 % des patients ont souffert de nausées et 3 % ont signalé des vomissements, contre 6,2 % dans le groupe placebo. Moins de 7,5 % des patients des deux groupes ont signalé des diarrhées ou de la constipation.

* Le petrelintide a également amélioré les principaux facteurs de risque cardiovasculaire, notamment en réduisant les taux d'une protéine liée à l'inflammation, en diminuant le tour de taille et les triglycérides (un type de graisse), plus efficacement que le placebo.

* Zealand avait annoncé en mars que le petrelintide avait entraîné une perte de poids pouvant atteindre 10,7 % sur 42 semaines dans le cadre d'une étude portant sur 493 patients.

* Ces résultats, cependant, n'ont pas répondu aux attentes des investisseurs , effaçant des milliards de dollars de la valeur boursière de la société après que des données d'un candidat concurrent à base d'amyline d'Eli Lilly LLY.N aient montré une perte de poids allant jusqu'à 20,1 % dans un essai de phase intermédiaire comparable.

* Zealand cherche à percer sur le marché lucratif des médicaments contre l'obésité, pariant que ses médicaments pourraient présenter moins d'effets secondaires et des effets secondaires moins graves que les traitements phares Zepbound et Wegovy des leaders du marché Lilly et Novo Nordisk NOVOb.CO .

* Contrairement au Wegovy et au Zepbound, qui ciblent l'hormone GLP-1 pour réduire l'appétit, les médicaments à base d'amyline, tels que le petrelintide, activent des récepteurs dans le cerveau et ralentissent la vidange gastrique, avec un potentiel d'effets secondaires moins graves et de préservation de la masse musculaire.

* Roche a obtenu l'accès au petrelintide grâce à un accord de collaboration et de licence d'une valeur maximale de 5,3 milliards de dollars conclu l'année dernière .