Zealand Pharma s'effondre, les analystes pointent du doigt les données d'essais de ses concurrents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de la société de biotechnologie danoise Zealand Pharma ZELA.CO changent de cap dans les échanges de l'après-midi et chutent de 9 % après les résultats de l'essai d'Eli Lilly LLY.N sur l'amyline

** Le médicament expérimental de Lilly contre l'obésité a aidé les patients à perdre jusqu'à 20,1% de leur poids lors d'un essai à mi-parcours, a déclaré la société pharmaceutique américaine dans un communiqué

** Per Hansen, analyste chez Nordnet, estime que cela pourrait exercer une pression sur Zealand et sur ses prochaines données de recherche issues de la collaboration avec Roche RBO.PA sur le petrilintide.

** Jefferies reste confiant dans le fait que l'amyline de ZEAL/Roche permettra également une perte de poids de 15 à 20 % à plus long terme

** "...mais comme les données de la phase IIb ne seront pas disponibles avant le 1er semestre 26E et qu'il y a un retard d'environ 6 mois sur le géant de l'obésité LLY, nous reconnaissons qu'il est difficile d'affirmer que le produit est le meilleur de sa catégorie tant que nous ne disposons pas de données plus comparables", ajoute la société de courtage

** Le Petrelintide appartient à une classe de médicaments connus sous le nom d'analogues de l'amyline à longue durée d'action, qui imitent une hormone appelée amyline qui est cosécrétée avec l'insuline

** L'action est en passe de connaître sa pire journée depuis avril