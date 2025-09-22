 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 830,25
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Zealand Pharma pourrait vendre son futur médicament contre l'obésité directement aux patients
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 16:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails dans l'ensemble du document)

Zealand Pharma ZELA.CO envisage un modèle de vente directe aux patients pour le médicament expérimental contre la perte de poids qu'il développe avec Roche ROG.S , parallèlement aux canaux traditionnels des assureurs, a déclaré son directeur général à Reuters lundi.

La société attend les résultats de son essai clinique de phase intermédiaire du médicament, le petrelintide, au premier semestre 2026, et prévoit d'entamer un essai de phase avancée au second semestre. En mars, la société a annoncé un accord de 5,3 milliards de dollars avec Roche pour co-développer le médicament.

Dans une interview, Adam Steensberg, directeur général de Zealand, a déclaré que la société envisageait une stratégie directe au consommateur dès le départ en raison de l'évolution du marché depuis que Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly

LLY.N ont lancé leurs thérapies GLP-1 à partir de 2021.

Après avoir rencontré des obstacles à l'accès des patients et s'être battus pour obtenir une large couverture d'assurance aux États-Unis, les deux fabricants de médicaments ont ensuite lancé des plates-formes en ligne directement destinées aux consommateurs. "Nous nous attendons à ce que ce marché () continue de croître", a déclaré M. Steensberg.

Le médicament expérimental de Zealand est basé sur une hormone différente, l'amyline, dont les premiers essais cliniques ont montré qu'elle provoquait des effets secondaires gastro-intestinaux moins graves et moins fréquents que les injections de GLP-1.

Les médicaments contre l'obésité se prêtent à une thérapie chronique et à un engagement de type consommateur, un peu comme l'achat d'un produit que l'on utilise à long terme, a déclaré le Dr Steensberg.

Il a ajouté que ce modèle nécessitait toujours une ordonnance, et qu'il n'était donc pas en vente libre, mais qu'il serait délivré par le biais de la télésanté ou de cliniques virtuelles, comme c'est le cas actuellement avec l'injection Wegovy de Novo et le Zepbound de Lilly.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
759,490 USD NYSE +0,96%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
ROCHE HLDG DR
270,300 CHF Swiss EBS Stocks +1,96%
ZEALAND PHARMA
445,800 DKK LSE Intl -4,49%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank