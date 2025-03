Zealand Pharma: le titre bondit après l'accord avec Roche information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 11:42









(CercleFinance.com) - Le titre Zealand Pharma s'envole mercredi à la Bourse de Copenhague dans le sillage de la signature d'un accord de collaboration avec Roche portant sur le développement et la commercialisation d'un traitement contre le surpoids et l'obésité.



A 11h20, l'action de la société biopharmaceutique danoise s'adjuge plus de 24%, signant de loin la plus forte progression de l'indice OMX 25.



Selon les termes de l'accord, Zealand pourrait toucher jusqu'à 5,3 milliards de dollars sous forme de paiements d'étape et de redevances sur les futures ventes de leurs traitements.



Zealand Pharma et Roche ont annoncé ce matin qu'ils allaient travailler ensemble en vue de codévelopper le pétrélintide, l'analogue de l'amyline conçue par Zealand, en monothérapie et en association à dose fixe avec le CT-388, l'incrétine de Roche.



Concernant la distribution, les deux partenaires prévoient de co-commercialiser le pétrélintide aux Etats-Unis et en Europe, tandis que Roche obtiendra les droits exclusifs pour le reste du monde.



Les profits et les pertes pour le pétrelintide et le pétrelintide/CT-388 seront partagés à 50/50 aux Etats-Unis et en Europe. C'est en revanche Roche qui aura la responsabilité de la fabrication des produits.



'Nous pensons qu'il s'agit du meilleur scénario possible pour Zealand, l'accord cochant toutes les cases que le groupe s'était fixé pour un partenariat, tout comme les nôtres', font valoir les analystes de BofA.



Le broker américain rappelle le statu potentiel de 'meilleur élève de la classe' pour le pétrelintide, avec un objectif de perte de poids compris entre 15% et 20% lorsqu'administré seul.



Le courtier souligne que des données montrent qu'il a permis une réduction de poids de 8% à 9% sur 16 semaines, avec très peu d'effets indésirables comme des nausées ou des vomissements, ce qui marque une différence vis-à-vis des GLP1.





