 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zealand Pharma : la perte de poids ne pèse pas lourd
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 11:06

Ajouter Boursorama à vos sources

L'action du laboratoire danois chute lourdement à la Bourse de Copenhague (-8,41%, à 248,65 couronnes danoises). Le groupe a dévoilé les résultats d'une étude de phase III de son partenaire Boehringer Ingelheim sur le Survodutide pour les patients souffrant d'obésité ou de surpoids et atteints de diabète de type 2.

La société a indiqué que l'essai avait atteint ses co-critères d'évaluation principaux au bout de 76 semaines de traitement. La réduction moyenne du poids corporel a été jusqu'à 13,1%, et jusqu'à 79,3% des patients traités avec le Survodutide ont atteint une baisse de poids d'au moins 5%.

En parallèle, le produit a permis une réduction de l'HbA (indicateur sur la glycémie) allant jusqu'à 1,21%.

Outre la perte de poids et l'amélioration de la glycémie, les résultats secondaires montrent une réduction du tour de taille de 11,1 cm (contre 3,5 cm sous placebo), ainsi qu'une amélioration de la sensibilité à l'insuline.

La concurrence au-dessus

Bien que les essais diffèrent sur la durée et sur les caractéristiques exactes des populations étudiées, Eli Lilly et Novo Nordisk font nettement mieux que Zealand Pharma et Boehringer Ingelheim.

A titre de comparaison, pour Novo Nordisk, dans un essai de phase III pour son CagriSema, la perte de poids moyenne a atteint 15,7% après 68 semaines de traitement en injection cutanée hebdomadaire de deux produits (cagrilintide et sémaglutide).

Du côté d'Eli Lilly, après 80 semaines d'une injection hebdomadaire, la perte de poids moyenne s'est élevée à 20,8% pour les patients obtenant la plus forte dose de Retratrutide. Le géant américain prévoit une demande d'autorisation aux Etats-Unis au premier trimestre 2027.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,61 -0,38%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
Or
4 137,55 0,00%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
SOITEC
170,7 +7,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank