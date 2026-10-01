Zealand Pharma : la perte de poids ne pèse pas lourd

L'action du laboratoire danois chute lourdement à la Bourse de Copenhague (-8,41%, à 248,65 couronnes danoises). Le groupe a dévoilé les résultats d'une étude de phase III de son partenaire Boehringer Ingelheim sur le Survodutide pour les patients souffrant d'obésité ou de surpoids et atteints de diabète de type 2.

La société a indiqué que l'essai avait atteint ses co-critères d'évaluation principaux au bout de 76 semaines de traitement. La réduction moyenne du poids corporel a été jusqu'à 13,1%, et jusqu'à 79,3% des patients traités avec le Survodutide ont atteint une baisse de poids d'au moins 5%.

En parallèle, le produit a permis une réduction de l'HbA (indicateur sur la glycémie) allant jusqu'à 1,21%.

Outre la perte de poids et l'amélioration de la glycémie, les résultats secondaires montrent une réduction du tour de taille de 11,1 cm (contre 3,5 cm sous placebo), ainsi qu'une amélioration de la sensibilité à l'insuline.

La concurrence au-dessus

Bien que les essais diffèrent sur la durée et sur les caractéristiques exactes des populations étudiées, Eli Lilly et Novo Nordisk font nettement mieux que Zealand Pharma et Boehringer Ingelheim.

A titre de comparaison, pour Novo Nordisk, dans un essai de phase III pour son CagriSema, la perte de poids moyenne a atteint 15,7% après 68 semaines de traitement en injection cutanée hebdomadaire de deux produits (cagrilintide et sémaglutide).

Du côté d'Eli Lilly, après 80 semaines d'une injection hebdomadaire, la perte de poids moyenne s'est élevée à 20,8% pour les patients obtenant la plus forte dose de Retratrutide. Le géant américain prévoit une demande d'autorisation aux Etats-Unis au premier trimestre 2027.