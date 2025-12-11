Zealand Pharma accélère le développement de médicaments contre l'obésité dans le cadre d'une course concurrentielle

La biotech danoise Zealand accélère le développement d'un médicament contre l'obésité

Les résultats de l'essai de phase intermédiaire sur le petrelintide sont attendus au cours du premier trimestre de l'année 2026

Le nouveau site de Boston combinera l'expertise en matière de peptides avec des outils d'IA

Accord avec la société chinoise OTR Therapeutics pour développer une plateforme de découverte de médicaments

La société de biotechnologie danoise Zealand Pharma ZELA.CO a déclaré jeudi qu'elle allait accélérer le développement et étendre sa recherche, car elle cherche à différencier ses candidats médicaments expérimentaux contre l'obésité dans une course de plus en plus compétitive ciblant la santé métabolique .

"L'objectif est de construire une société biotechnologique générationnelle qui transformera fondamentalement la façon dont nous traitons l'obésité et les maladies métaboliques", a déclaré le directeur général Adam Steensberg dans un communiqué avant une journée des marchés financiers pour les investisseurs à Londres.

La société, dont les actions ont baissé de 28 % depuis le début de l'année, présentera une stratégie visant à lancer cinq médicaments contre l'obésité et les maladies métaboliques d'ici à 2030.

La rapidité du développement clinique est cruciale, car le marché des médicaments GLP-1 pour la perte de poids est en plein essor dans un contexte d'obésité mondiale record, les analystes prévoyant des ventes annuelles d'environ 150 milliards de dollars d'ici le début des années 2030.

Le candidat médicament le plus prometteur de Zealand est le petrelintide, développé avec Roche ROG.S , qui cible l'hormone pancréatique amyline et a montré des effets secondaires gastro-intestinaux moins nombreux et moins graves dans les premiers essais que le Wegovy NOVOb.CO de Novo Nordisk et le Zepbound LLY.N d'Eli Lilly.

Les données des essais à mi-parcours pour le petrelintide sont attendues au premier trimestre 2026, a déclaré Zealand. L'année dernière, l'entreprise a indiqué qu'une dose élevée du médicament réduisait le poids de 8,6 % en moyenne après 16 doses hebdomadaires dans le cadre d'une étude de stade précoce.

Zealand a déclaré qu'elle ouvrirait un nouveau site de recherche à Boston qui combine son expertise en matière de médicaments peptidiques avec des outils de découverte pilotés par l'IA.

Le site fera progresser une plateforme de petites molécules orales que Zealand développera avec la société de biotechnologie chinoise OTR Therapeutics afin de permettre la découverte de nouveaux traitements pour les maladies métaboliques, a déclaré l'entreprise.

Selon l'accord dévoilé jeudi, OTR recevra 20 millions de dollars d'avance, qui passeront à 30 millions de dollars si certaines conditions sont remplies, et jusqu'à environ 2,5 milliards de dollars sous forme de paiements d'étape et de redevances sur tous les produits commercialisés.