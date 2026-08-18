Zambie-Hichilema réélu pour un second mandat à la présidence

Le président sortant Hakainde Hichilema a remporté un second mandat à la tête de la Zambie, selon les résultats officiels publiés tôt mardi matin, même si le chef de file de l'opposition a obtenu un score plus solide qu'attendu, illustrant la frustration croissante des électeurs à propos du coût de la vie.

D'après la commission électorale nationale, Hakainde Hichilema a obtenu environ 60% des suffrages valides lors du scrutin organisé jeudi dernier, contre 38% des voix pour son principal rival, le parlementaire Brian Mundubile, dont il s'agissait de la première candidature à la présidentielle.

Hakainde Hichilema, 64 ans, a mis en avant durant la campagne son bilan économique, pour avoir supervisé la restructuration de la dette du pays et une relance de l'économie après que la Zambie a fait défaut sur sa dette souveraine en 2020.

Son rival avait défendu l'idée que se focaliser sur les indicateurs macroéconomiques n'améliorait pas la vie quotidienne de la population.

Le dépouillement du scrutin avait un temps été suspendu en raison de violences et d'informations faisant état de vols de bulletins.

(Chris Mfula, avec la contribution de Sfundo Parakozov et Nilutpal Timsina; version française Jean Terzian)