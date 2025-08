Zalando voit son résultat net trimestriel multiplié par 4 et confirme ses prévisions information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 18:37









(Zonebourse.com) - Zalando a dégagé un résultat net de 56 MEUR au deuxième trimestre 2025, en forte hausse par rapport aux 15 MEUR enregistrés un an plus tôt. Cette progression reflète notamment la hausse de la rentabilité opérationnelle dans un contexte de maîtrise des coûts.



L'EBIT ajusté s'établit à 144 MEUR, en progression de 70 % sur un an, soutenu par une amélioration de la marge brute et une baisse des coûts logistiques. La marge EBIT ajustée atteint 4,2 %, contre 2,5 % au T2 2024.



Le chiffre d'affaires reste globalement stable, à 3,4 MdEUR, en très légère baisse de 1 % en données publiées, mais stable à taux de change constants.



Le volume d'affaires (GMV) recule de 2 %, à 3,9 MdEUR, reflétant une faible demande dans un environnement macroéconomique toujours difficile.



Le BPA dilué ressort à 0,22 EUR, contre 0,06 EUR un an plus tôt. Zalando affiche un free cash-flow de 214 MEUR, en nette amélioration après un flux négatif de 80 MEUR au T2 2024.



'Nous avons démontré notre capacité à générer des profits dans un environnement complexe, tout en poursuivant notre transformation stratégique', a commenté Sandra Dembeck, directrice financière de Zalando.



Pour l'exercice 2025, Zalando confirme ses prévisions, visant une croissance stable à légèrement positive du GMV, un chiffre d'affaires entre stable et en légère baisse, et un EBIT ajusté compris entre 380 et 450 MEUR.





