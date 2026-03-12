 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zalando vise un bénéfice 2026 en hausse sur un an
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 07:54

Le détaillant européen de mode en ligne Zalando ZALG.DE a déclaré jeudi s'attendre pour 2026 à ce que son bénéfice d'exploitation ajusté dépasse celui de l'année dernière, soutenu par des améliorations sous-jacentes de son activité autonome.

Le groupe prévoit un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté compris entre 660 et 740 millions d'euros en 2026, contre 591 millions d'euros un an plus tôt.

La société, basée à Berlin, prévoit une croissance du volume brut de marchandises (GMV) comprise entre 12% et 17% en 2026, contre 17,56 milliards d’euros l’année dernière.

L’entreprise a également annoncé qu’elle rachètera jusqu’à 20 millions de ses propres actions, pour un montant total pouvant atteindre 30 millions d’euros.

(Ozan Ergenay et Helen Reid, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ZALANDO
20,110 EUR XETRA 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le nouveau président du Chili, José Antonio Kast, salue la foule après son investiture, le 11 mars 2026 à Valparaiso ( AFP / Javier TORRES )
    Chili: le nouveau président d'extrême droite Kast lance son "gouvernement d'urgence"
    information fournie par AFP 12.03.2026 08:16 

    L'avocat ultraconservateur José Antonio Kast a pris mercredi la présidence du Chili, sur la promesse de lancer un "gouvernement d'urgence" et a annoncé immédiatement des mesures pour décourager l'entrée de migrants dans le pays. Le chef d'Etat le plus à droite ... Lire la suite

  • Le personnel de sécurité marche à l'intérieur d'une usine BMW à Shenyang
    BMW prévoit un recul du bénéfice avec l'impact des droits de douane
    information fournie par Reuters 12.03.2026 08:16 

    BMW a ‌déclaré jeudi s’attendre à une baisse modérée ​de son bénéfice avant impôts cette année et à une stagnation des livraisons, les barrières commerciales pesant ​sur son activité automobile principale. Les effets négatifs de la hausse ​des droits de douane ... Lire la suite

  • ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Generali: bénéfice net ajusté en hausse de 14,5% en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.03.2026 08:16 

    Le numéro un italien de l'assurance Generali a vu sa rentabilité nettement progresser, notamment dans ses activités traditionnelles, selon les résultats sur l'ensemble de l'année 2025 publiés jeudi. Le bénéfice net ajusté (hors éléments exceptionnels), indicateur ... Lire la suite

  • Les milliardaires, toujours plus nombreux et toujours plus riches
    Les milliardaires, toujours plus nombreux et toujours plus riches
    information fournie par AFP Video 12.03.2026 08:06 

    Le magazine américain Forbes vient de publier son palmarès annuel des plus grandes fortunes de la planète. C'est encore Elon Musk qui fait la course en tête mais derrière lui, l'écart se creuse et la liste s'allonge. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires et ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank