Zalando vise un bénéfice 2026 en hausse sur un an

Le détaillant européen de mode en ligne Zalando ZALG.DE a déclaré jeudi s'attendre pour 2026 à ce que son bénéfice d'exploitation ajusté dépasse celui de l'année dernière, soutenu par des améliorations sous-jacentes de son activité autonome.

Le groupe prévoit un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté compris entre 660 et 740 millions d'euros en 2026, contre 591 millions d'euros un an plus tôt.

La société, basée à Berlin, prévoit une croissance du volume brut de marchandises (GMV) comprise entre 12% et 17% en 2026, contre 17,56 milliards d’euros l’année dernière.

L’entreprise a également annoncé qu’elle rachètera jusqu’à 20 millions de ses propres actions, pour un montant total pouvant atteindre 30 millions d’euros.

(Ozan Ergenay et Helen Reid, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)