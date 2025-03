Zalando: les 90% du capital d'About You ont été franchis information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 14:16









(CercleFinance.com) - Zalando a annoncé vendredi avoir franchi le seuil de 90% du capital d'About You, ce qui va lui permettre de demander le retrait de la cote du site allemand de vente de prêt-porter.



Dans un communiqué, le distributeur en ligne d'habillement et d'accessoires indique que les résultats définitifs de son offre, qui s'est clôturée hier soir, seront publiés mardi prochain.



Le groupe berlinois précise qu'il prévoit de déposer par la suite une demande de retrait obligatoire sur le reliquat du capital.



La finalisation de l'acquisition est attendue dans le courant de l'été.





Valeurs associées ZALANDO 32,71 EUR XETRA -1,18%