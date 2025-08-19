Zalando: le titre monte, un analyste passe à l'achat
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 12:27
Vers 12h10, l'action du spécialiste de la mode en ligne progresse de 2,7%, signant la deuxième plus forte hausse du DAX, en progression de 0,1% au même moment.
Dans une note publiée dans la matinée, les analystes de Baader Helvea se montrent confiants sur les perspectives du groupe de commerce électronique, notamment grâce à sa fusion avec la plateforme d'habillement About You.
Alors que l'action Zalando a chuté de 29% depuis le début de l'année, sur fond des doutes liés et d'un climat de consommation en berne, les résultats du deuxième trimestre 2025 ont rassuré, explique Baader, qui rappelle que Zalando a relevé ses prévisions de bénéfice et entrevoit des synergies positives au second semestre.
De son point de vue, la fusion de ces deux premiers acteurs du marché allemand du prêt-à-porter sur Internet en Allemagne va donner naissance à un mastodonte visant une croissance annuelle de 5% à 9% du chiffre d'affaires et une marge opérationnelle (Ebit) ajustée de 6-8% d'ici 2028, grâce à un meilleur 'mix' produit, à des synergies de coûts (100 millions d'euros par an attendus en 2029) et à davantage d'efficacité opérationnelle.
Son objectif de cours se trouve cependant ramené de 37 à 32 euros.
Valeurs associées
|24,200 EUR
|XETRA
|+3,68%
