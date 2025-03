Zalando: le bénéfice net a triplé en 2024 information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - Zalando fait savoir que son volume d'affaires GMV (soit l'ensemble des ventes de marchandises, des autres revenus et du volume d'affaires de la marketplace) a atteint 15,29 milliards d'euros au cours de son exercice fiscal 2024, un chiffre en hausse de 4,5% par rapport à la même période un an plus tôt.



De son côté, le chiffre d'affaires affiche une progression de 4,2%, à 10,57 milliards d'euros, pour un EBIT ajusté de 511 ME (vs 350 ME un an plus tôt).



Zalando enregistre finalement un bénéfice net de 251 ME au cours de l'exercice, en ligne avec le consensus, et triplé par rapport à l'exercice 2023 (83 ME).



Pour 2025, le site allemand de commerce en ligne vise une hausse de 4 à 9% du volume brut de marchandises (GMV) et de son chiffre d'affaires. Le bénéfice d'exploitation ajusté avant intérêts et impôts (EBIT ajusté) devrait atteindre un niveau compris entre 530 millions et 590 millions d'euros, anticipe Zalando.





Valeurs associées ZALANDO 33,83 EUR XETRA -1,86%