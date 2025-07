Zalando: l'acquisition d'About You est finalisée information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 14:31









(CercleFinance.com) - Le groupe allemand de prêt-à-porter en ligne Zalando a annoncé vendredi avoir bouclé l'acquisition de son compatriote About You, une opération que le distributeur avait initialement officialisée en décembre dernier.



Dans un communiqué, Zalando explique avoir obtenu le feu vert de la Commission européenne, qui a approuvé le rapprochement le 1er juillet, et qu'il détient désormais 91,45% du capital d'About You, ce qui va lui permettre de lancer prochainement une procédure de retrait obligatoire des minoritaires.



Le groupe berlinois rappelle que la transaction doit permettre de regrouper deux acteurs à forte croissance du secteur de la mode sur Internet, dont les activités B2C et B2B sont jugées complémentaires. Ensemble, les deux entreprises ambitionnent de bâtir un écosystème paneuropéen de la mode et du lifestyle en ligne.



Zalando prévoit de dévoiler une première feuille de route financière pour l'exercice 2025 du nouvel ensemble le 6 août prochain, à l'occasion de la publication de ses résultats du deuxième trimestre.



Pour mémoire, Zalando l'objectif consiste à générer à terme quelque 100 millions d'euros de synergies annuelles au niveau du résultat opérationnel (Ebit) du nouveau groupe, grâce notamment au rapprochement de leurs plateformes logistiques et logicielles.





