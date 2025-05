Zalando: hausse de près de 8% des revenus trimestriels information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 08:55









(CercleFinance.com) - Zalando dévoile un EBIT ajusté de 46,7 millions d'euros pour le premier trimestre 2025, soit une marge accrue de 0,7 point à 1,9% pour des revenus en hausse de 7,9% à 2,4 milliards d'euros, tandis que le volume d'affaires (GMV) a augmenté de 6,5% à 3,5 milliards.



'La croissance du segment Business-to-Consumer est portée par un nouveau record de 52,4 millions de clients actifs, le succès des soldes de fin de saison, et un bon début de la saison printemps/été', précise le distributeur allemand de vêtements en ligne.



Malgré l'environnement en évolution rapide, Zalando confirme ses objectifs pour 2025, s'attendant à ce que ses revenus et son GMV augmentent tous deux entre 4 et 9% et à ce que son EBIT ajusté atteigne un niveau compris entre 530 et 590 millions d'euros.





