Euronext renforce son soutien à l'autonomie stratégique européenne

(AOF) - Euronext a annoncé le lancement d'un ensemble complet d'initiatives liées à l'énergie, la sécurité et la géostratégie, le " New ESG ", afin de renforcer l'autonomie stratégique européenne. Dans ce cadre, la bourse paneuropéenne a lancé 3 indices. L'indice Euronext European Energy Security suit les entreprises qui jouent un rôle essentiel pour assurer la stabilité énergétique de l'Europe dans des secteurs clés tels que l'énergie conventionnelle, l'énergie nucléaire, l'énergie renouvelable et les infrastructures énergétiques critiques.

L'indice Euronext European Aerospace & Defence offre une exposition aux innovateurs et aux leaders de l'aérospatiale, des technologies de défense et de la production de pointe.

Enfin, l'indice Euronext European Strategic Autonomy offre une exposition ciblée aux entreprises qui favorisent l'indépendance stratégique dans les domaines de la défense, de l'énergie, de la technologie et d'autres secteurs critiques.

Euronext a également indiqué que les méthodologies ESG seront revues pour les indices CAC 40 ESG et MIB ESG avant juin. Ces nouvelles méthodologies seront mises en œuvre à l'occasion de la révision trimestrielle des deux indices en juin 2025. Elles suivront les nouvelles lignes directrices de l'AEMF sur les conventions de dénomination des fonds ESG. Elles intègrent la défense, pour laquelle les exclusions sont strictement limitées aux activités d'armement interdites par les traités internationaux signés et ratifiés dans les pays concernés.

Enfin, Euronext a introduit, à partir d'aujourd'hui, un segment d'obligations européennes de défense qui donne accès à un processus d'admission accéléré sur les marchés d'Euronext et qui offre une plus grande visibilité aux investisseurs particuliers.

" Euronext a annoncé aujourd'hui un ensemble complet de mesures qui donneront aux entreprises européennes qui contribuent à l'autonomie stratégique du continent européen une visibilité accrue et un meilleur accès aux marchés de capitaux " a déclaré le PDG, Stéphane Boujnah.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les points forts de la valeur

- Première place financière européenne créée en 2000, présente dans 18 états, regroupant les marchés régulés d’Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Paris, ainsi que plusieurs plateformes ;

- Revenus de 1,5 Md€, répartis entre les transactions pour 33 %, la conservation & règlement-livraison pour 17 %… les services de cotation pour 15 %, les services de données avancées pour 15 %, les solutions technologiques pour 8 % et le clearing pour 8 %… ;

- Modèle d’affaires : construction du n° 1 européen des infrastructures de marché financier, configuration de marchés de capitaux répondant aux enjeux futures, renforcement de la place de n° 1 européen dans les transactions boursières, connexion des économies européennes ;

- Capital ouvert dont 23,81 % détenu par 6 actionnaires de référence : Caisse des dépôts (7,32 %), Cassa Depositi e Prestiti (7,32 %), Euroclear (4 %), Federale participatie (3,17 %), Intesa San Paolo (1,5 %) et ABN Amro (0,50 %) ;

- Société de droit néerlandais, Piero Novelli présidant le conseil de 7 administrateurs, Stéphane Boujnah étant directeur général ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- fortes capacités d’intégration : migration des centres de données à Bergame puis celle du cash & dérivés vers la plateforme Optiq trading, expansion de l’offre de solutions de clearing à tous les marchés européens d’Euronext d’ici la fin de l’année,

- présence sur toute la chaîne de valeurs : des marchés primaires et secondaires aux services de clearing, avec diversification dans les services aux sociétés cotées et aux investisseurs, les offres de services liées à la data,

- avantages compétitifs tirés de l’innovation et de la digitalisation : plateforme unique de transactions sur marchés régulés, plateforme de trading Optiq et centre de data Green Core…, d’où une marge opérationnelle supérieure à celle des concurrents européens ;

- Stratégie environnementale sur 2 piliers -réduction de l’empreinte carbone, validée par le SBTi et aux objectifs relevés puis transition vers une finance durable :

- réduction de l’empreinte carbone directe de 75 % en 2030 (vs 2020) et de 72 % en 2027 pour les fournisseurs,

- élargissement de l’offre d’indices ESG ;

- renforcement de la place de n° 1 européen de l’offre de véhicules d’investissement ESG–ETF, fonds d’investissements, obligations « vertes », dérivés...;

- accompagnement des émetteurs dans leur transition ESG ;

- Maintien de la solidité financière après l’achat de Borsa Italia, avec un effet de levier ramené à 1,9, des capitaux propres de près de 4 Mds€ et des disponibilités de 2 Mds€.

Défis

- Poids et volatilité de la régulation européenne et expansion freinée par la diversité des réglementations nationales ;

- Opportunités de croissance externe limitées en Europe ;

- Capacité à retenir les entreprises européennes tentées par la cotation sur les marchés américains ;

- Poursuite du succès de la branche « Technology solutions » et du marché Euro Growth ;

- Après une hausse de 11,7 du bénéfice net au 1er trimestre, objectifs 2024 : croissance annuelle de 3-4 % du chiffre d’affaires et de 5-6 % du résultat d’exploitation ;

- Dividende 2023 de 2,48 €.