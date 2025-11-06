Zalando affiche une croissance plus forte au T3 grâce à l'acquisition d'About You

Zalando ZALG.DE a fait état jeudi d'une hausse de 21,6% du volume brut des marchandises au troisième trimestre, porté principalement par l'inclusion de l'activité About You récemment acquise.

Le groupe allemand a également annoncé un partenariat de cinq ans avec la DFB, la fédération nationale allemande de football, afin de tirer parti de la croissance de la catégorie des vêtements de sport.

Le volume brut de marchandises (GMV), un indicateur clé du chiffre d'affaires mesurant la valeur de toutes les marchandises vendues, s'est élevé à 4,2 milliards d'euros au cours du trimestre.

En supposant qu'About You ait fait partie du groupe au cours de l'année précédente, le GMV trimestriel a augmenté de 6,7%, a déclaré Zalando.

