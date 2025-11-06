 Aller au contenu principal
Zalando affiche une croissance plus forte au T3 grâce à l'acquisition d'About You
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 07:58

Zalando ZALG.DE a fait état jeudi d'une hausse de 21,6% du volume brut des marchandises au troisième trimestre, porté principalement par l'inclusion de l'activité About You récemment acquise.

Le groupe allemand a également annoncé un partenariat de cinq ans avec la DFB, la fédération nationale allemande de football, afin de tirer parti de la croissance de la catégorie des vêtements de sport.

Le volume brut de marchandises (GMV), un indicateur clé du chiffre d'affaires mesurant la valeur de toutes les marchandises vendues, s'est élevé à 4,2 milliards d'euros au cours du trimestre.

En supposant qu'About You ait fait partie du groupe au cours de l'année précédente, le GMV trimestriel a augmenté de 6,7%, a déclaré Zalando.

(Rédigé par Linda Pasquini ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)

Sport
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ABOUT YOU HLDG
6,630 EUR XETRA 0,00%
ZALANDO
22,650 EUR XETRA 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

