Zadig AM liquide sa stratégie market neutral européenne

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d’actifs luxembourgeois Zadig Asset Management va liquider son fonds Memmon Fund – European Market Neutral ce vendredi 10 mars, a indiqué la société de gestion dans une communication aux investisseurs consultée par L’Agefi. La firme estime que l’actif net du fonds «n’a pas atteint le niveau minimum permettant de le gérer de manière efficace du point de vue économique et d’exécuter correctement sa stratégie d’investissement». Le fonds, lancé fin 2016 et géré par Francesco Rustici et Vincent Bourgeois, comptait près de 15 millions d’euros d’encours début mars, selon Morningstar.