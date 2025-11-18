 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 980,91
-1,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Zac Coughlin, directeur financier de PVH, quitte ses fonctions ; un initié est nommé pour le remplacer par intérim
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société mère de Tommy Hilfiger et Calvin Klein, PVH PVH.N , a annoncé mardi le départ de son directeur financier Zac Coughlin à la fin de l'année, qui sera remplacé par Melissa Stone, vétéran de l'entreprise, en tant que directrice financière intérimaire.

PVH a indiqué qu'elle avait entamé une recherche pour trouver un directeur financier permanent.

Zac Coughlin, qui a pris ses fonctions en avril 2022, quitte PVH pour saisir une opportunité en dehors du secteur de la vente au détail et de l'habillement, a indiqué l'entreprise.

PVH, qui a publié ses résultats du deuxième trimestre en août, a également réaffirmé ses prévisions pour le troisième trimestre et pour l'année en cours.

Valeurs associées

PVH
76,090 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank