Zac Coughlin, directeur financier de PVH, quitte ses fonctions ; un initié est nommé pour le remplacer par intérim

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société mère de Tommy Hilfiger et Calvin Klein, PVH PVH.N , a annoncé mardi le départ de son directeur financier Zac Coughlin à la fin de l'année, qui sera remplacé par Melissa Stone, vétéran de l'entreprise, en tant que directrice financière intérimaire.
PVH a indiqué qu'elle avait entamé une recherche pour trouver un directeur financier permanent.
Zac Coughlin, qui a pris ses fonctions en avril 2022, quitte PVH pour saisir une opportunité en dehors du secteur de la vente au détail et de l'habillement, a indiqué l'entreprise.
PVH, qui a publié ses résultats du deuxième trimestre en août, a également réaffirmé ses prévisions pour le troisième trimestre et pour l'année en cours.
