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Yves Decadt nommé directeur général de Poxel
information fournie par Zonebourse 11/06/2026 à 07:48

Poxel annonce la nomination d'Yves Decadt en qualité de directeur général avec effet au 10 juin. Il succède à Nicolas Trouche, dont la mission était spécifiquement conçue pour accompagner la société durant la période de restructuration ouverte en août 2025. Cette transition convenue antérieurement s'effectue conformément au calendrier prévu.

Membre du conseil d'administration depuis le 21 octobre 2025, Yves Decadt "a toute l'expérience requise pour piloter la mise en oeuvre opérationnelle du Plan de continuation homologué par le Tribunal des activités économiques de Lyon en janvier 2026", selon la société biopharmaceutique.

Fort de plus de 25 ans d'expérience internationale dans l'industrie pharmaceutique, Yves Decadt a passé près de 20 ans chez Johnson & Johnson au sein du département de développement commercial international, en charge des licences et des négociations d'accords, avec une expertise particulière sur la zone Asie.

Ses priorités à court et moyen terme seront d'accélérer les discussions de partenariats pour la commercialisation de l'Imeglimine en dehors du Japon, avec une attention particulière portée à la Chine et aux marchés asiatiques, et de valoriser le PXL065 dans le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique (CMH) et de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH).

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