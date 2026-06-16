Yum Brands va céder Pizza Hut pour 2,7 milliards de dollars après une longue période de baisse de la demande

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Yum Brands YUM.N a annoncé mardi qu’elle allait céder sa chaîne Pizza Hut pour 2,7 milliards de dollars, alors que cette filiale est confrontée à une concurrence acharnée sur le marché de la restauration rapide et à la prudence des consommateurs en matière de dépenses. Pizza Hut en Chine continentale sera rachetée par Yum China

9987.HK pour 1,2 milliard de dollars, tandis que le reste de l'activité sera cédé à la société de capital-investissement LongRange Capital pour 1,5 milliard de dollars, a indiqué la société. La hausse de l'inflation et l'augmentation des coûts des matières premières ont pesé sur les géants américains de la pizza, déjà confrontés à une faiblesse persistante de la demande, alors que l'adoption croissante des médicaments amaigrissants à base de GLP-1 encourage les consommateurs à choisir des aliments plus sains. L'année dernière, Yum Brands avait déclaré qu'elle étudiait des options stratégiques pour la chaîne après plusieurs trimestres de baissedes ventes . Pizza Hut représentait environ 12% du chiffre d'affaires total de Yum en 2025. Cette vente fait suite à l'ouverture par Yum de négociations exclusives avec LongRange en mai, alors que cette unité était également à la traîne par rapport aux autres marques de restauration rapide décontractée de Yum, telles que Taco Bell.

“Ces transactions permettent à Yum! de devenir une entreprise plus ciblée”, a déclaré Chris Turner, directeur général de Yum Brands.

Pizza Hut avait été rachetée par PepsiCo en 1977, puis scindée en 1997 avec KFC et Taco Bell pour former une société de restauration qui a ensuite pris le nom de Yum Brands en 2002.

Les actions de Yum, qui ne conservera désormais que ses chaînes Taco Bell et KFC, ont progressé d'environ 1% en pré-ouverture.

Yum China Holdings, une filiale de Yum Brands basée à Shanghai, détient et exploite en franchise plus de 18.000 restaurants dans le pays, dont environ 13.000 établissements KFC.

Reuters avait rapporté en avril que LongRange, Sycamore Partners et Apollo Global Management, entre autres, se disputaient Pizza Hut.