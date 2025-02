Yum! Brands: progression de 28% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - Yum! Brands publie un BPA hors éléments exceptionnels de 1,61 dollar au titre du quatrième trimestre 2024, en progression de 28% par rapport à celui engrangé un an auparavant, mais un bénéfice d'exploitation ajusté en hausse de 12% (hors 53e semaine).



Le groupe de restauration affiche un chiffre d'affaires du système en hausse de 5% hors effets de changes et 53e semaine, avec des croissances de 8% chez Taco Bell et de 5% chez KFC, alors que les ventes chez Pizza Hut ont stagné.



Sur l'ensemble de l'année écoulée, Yum! Brands a ainsi réalisé un BPA ajusté en hausse de 6% à 5,48 dollars, tandis que son chiffre d'affaires du système s'est accru de 3% hors effets de changes et 53e semaine.





