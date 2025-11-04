 Aller au contenu principal
Yum Brands entame un examen stratégique de la chaîne Pizza Hut en difficulté
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 13:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute résultats, actions)

Le groupe Yum Brands YUM.N a annoncé mardi qu'il explorait des options stratégiques pour sa chaîne Pizza Hut, alors que cette dernière peine à suivre le rythme d'une industrie de la restauration rapide très concurrentielle qui se dispute les ventes auprès d'un consommateur stressé.

"La performance de Pizza Hut indique la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour aider la marque à réaliser sa pleine valeur, ce qui pourrait être mieux exécuté en dehors de Yum Brands", a déclaré le nouveau directeur général de Yum Brands, Chris Turner, dans un communiqué.

Les ventes de Pizza Hut ont été inférieures à celles des autres grandes unités de Yum Brands, Taco Bell et KFC International, et ont chuté pendant sept trimestres consécutifs. À titre de comparaison, la dernière fois que Taco Bell a fait état de ventes comparables négatives remonte à juin 2020.

Les actions de Yum Brands étaient en hausse d'environ 2 % dans les échanges avant bourse après que la société a misé sur une croissance de 7 % des ventes de magasins comparables de Taco Bell aux États-Unis et une croissance de 3 % de KFC International pour dépasser les estimations du troisième trimestre.

Pizza Hut représente environ 11 % des bénéfices d'exploitation de Yum Brands, contre 38 % pour les activités américaines de Taco Bell.

Plusieurs trimestres de hausse des prix dans les restaurants, une inflation galopante et l'incertitude économique ont contraint les consommateurs à se montrer plus prudents dans leurs sorties au restaurant, car ils cherchent à restreindre leur budget. Pourtant, les pizzas sont considérées comme une option économique pour nourrir les familles.

Le géant du secteur Domino's Pizza DPZ.O a déclaré en octobre que malgré le ralentissement de la fréquentation des fast-foods, les consommateurs recherchaient toujours ses pizzas, aidés par les promotions et les nouveaux articles du menu, ainsi que par ses partenariats de livraison avec des agrégateurs tiers tels que Doordash DASH.O et UberEats UBER.N .

Bien que Pizza Hut ait également proposé des offres de valeur telles que diverses pizzas personnelles à 5 $ et 2 $, "un message de valeur insuffisant dans un paysage de valeur concurrentiel a entraîné un ralentissement des transactions", a déclaré David Gibbs, vétéran de l'entreprise et ancien directeur général, en août.

La cuisine tex-mex de Taco Bell et ses prix plus abordables ont permis à Yum Brands de résister au ralentissement de la fréquentation des restaurants.

Les ventes mondiales à magasins comparables de Yum Brands ont augmenté de 3 % au cours du trimestre clos le 30 septembre 2025, dépassant les estimations d'une augmentation de 2,68 %, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action de 1,58 $ a dépassé les estimations de 1,49 $.

Le géant de l'alimentation conditionnée PepsiCo a acquis Pizza Hut en 1977, mais il s'est séparé de la chaîne ainsi que de KFC et de Taco Bell en 1997 pour créer une société de restauration, qui a pris le nom de Yum Brands en 2002.

Aucune date limite n'a été fixée pour l'achèvement de l'examen stratégique de Pizza Hut, et rien ne garantit que le processus aboutira à une transaction, a déclaré Yum Brands vendredi.

Valeurs associées

CHIPOTLE MEXICAN
31,500 USD NYSE -0,58%
DOMINO'S PIZZA
403,6300 USD NASDAQ +1,30%
DOORDASH RG-A
242,0500 USD NASDAQ -4,84%
STARBUCKS
80,9600 USD NASDAQ +0,11%
UBER TECH
99,780 USD NYSE +3,36%
YUM BRANDS
139,410 USD NYSE +0,86%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

