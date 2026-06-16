Yum Brands en négociations exclusives pour céder Pizza Hut

Le groupe américain de restauration rapide serait en négociations exclusives avec la société de capital-investissement LongRange Capital en vue de céder sa chaîne Pizza Hut, selon une source proche du dossier citée par Reuters.

Les discussions progressent et un accord pourrait être conclu dans les prochaines semaines, même si aucune garantie n'existe à ce stade quant à leur aboutissement, a précisé cette source.

Yum Brands avait annoncé l'an dernier étudier différentes options stratégiques pour Pizza Hut, dont une éventuelle cession, alors que l'enseigne peine à rivaliser avec les autres marques du groupe, notamment Taco Bell.

Cette décision intervient alors que les ventes comparables de Pizza Hut aux États-Unis, qui ont représenté 12% du chiffre d'affaires de Yum en 2025, ont reculé pendant dix trimestres consécutifs.

L'action Yum Brands, également propriétaire de KFC, gagnait plus de 5% dans les échanges d'avant-Bourse.