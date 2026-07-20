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Yum Brands en hausse alors que les craintes des investisseurs concernant la laitue servie chez Taco Bell s'apaisent
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 juillet - ** L'action de Yum Brands YUM.N , société mère de Taco Bell, progresse de 1,4 % à 149,99 dollars en pré-ouverture

** YUM a chuté d’environ 2,7 % vendredi en raison de son utilisation de laitue iceberg en provenance du Mexique, liée à une épidémie de cyclosporiase en cours , et de la baisse de fréquentation qui s’en est suivie dans ses points de vente

** Le marché, prenant conscience qu’il ne s’agit pas d’un problème à long terme, combiné à l’annonce selon laquelle le test effectué par la FDA américaine sur Taylor Foods pourrait avoir été un faux positif , soutient le titre, explique Ari Felhandler, analyste chez Morningstar Equity Research

** Taco Bell a annoncé vendredi avoir achevé le retrait des laitues Taylor Farms concernées de ses restaurants

** Le titre affiche une hausse de 25,3 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

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