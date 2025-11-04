Yum Brands dépasse ses estimations pour le troisième trimestre et explore ses options pour Pizza Hut

4 novembre - ** Les actions de Yum Brands YUM.N , société mère de KFC, sont en hausse d'environ 5 % à 144,55 $ dans les premiers échanges ** YUM dépasse les estimations de ventes à magasins comparables et de bénéfices pour le troisième trimestre , aidé par une forte demande pour ses repas à prix avantageux

** La société annonce une révision stratégique de sa marque Pizza Hut, qui lutte contre la concurrence d'autres chaînes de restauration rapide

** "La performance de Pizza Hut indique la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour aider la marque à réaliser sa pleine valeur, ce qui pourrait être mieux exécuté en dehors de Yum Brands", a déclaré le nouveau directeur général de la société, Chris Turner, dans un communiqué.

** Les ventes à magasins comparables ont augmenté de 3 % au troisième trimestre, dépassant l'estimation des analystes de 2,68 % - données compilées par LSEG

** Bénéfice trimestriel ajusté par action de 1,58 $ par rapport aux estimations de 1,49 $

** Les ventes à magasins comparables de Taco Bell aux États-Unis ont augmenté de 7 %, tandis que les ventes à magasins comparables de KFC International ont augmenté de 3 %

** A la dernière clôture, l'action a progressé de ~4% depuis le début de l'année