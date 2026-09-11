Ypsomed pénalisé par une dégradation d'UBS

Délaissé ces derniers jours (-7,20% au cours des six dernières séances), le titre de la société spécialisée dans la fabrication de stylos injecteurs destinés aux entreprises pharmaceutiques chute de 6,71%, à 355,80 francs suisses, à la Bourse de Zurich après une dégradation d'UBS.
La banque suisse est passée d'acheter à neutre, en abaissant sa cible de cours de 425 à 400 francs suisses sur l'action Ypsomed. Pour se justifier, elle évoque la solide performance du titre depuis le début de l'année ( 17%) et des risques de baisse sur le consensus de bénéfices à moyen terme.
Les analystes évoquent une publication décevante pour le CagriSema de Novo Nordisk, un traitement injectable hebdomadaire expérimental contre l'obésité et le diabète de type 2, pour lequel Ypsomed fournit des dispositifs d'injection. Par conséquent, UBS a coupé de 50% ses prévisions de ventes pour CagriSema dans le diabète.
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