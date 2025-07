YPF : la décision américaine sur le chiffre d'affaires jette une ombre sur les projets de l'Argentine en matière de schiste et de change

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Un juge américain ordonne à l'Argentine de renoncer à sa participation de 51 % dans YPF

*

Le gouvernement argentin déclare qu'il fera appel de la décision

*

YPF dirige le développement de la région de schiste de Vaca Muerta

*

L'Argentine encourage la production de schiste afin d'obtenir des dollars à l'exportation

*

L'impasse juridique pourrait nuire aux objectifs de retour sur les marchés mondiaux

(Ajoute les commentaires des analystes Monteverde et Bronstein, paragraphes 12-13, 15-16) par Eliana Raszewski, Leila Miller et Jorge Otaola

Une décision spectaculaire d'un tribunal américain ordonnant à l'Argentine de céder la participation de 51 % qu'elle détient dans l'entreprise énergétique publique YPF YPFDm.BA a jeté une ombre sur les projets du pays concernant son immense formation de schiste de Vaca Muerta et sur ses espoirs de revenir sur les marchés mondiaux. Le juge américain Loretta Preska a déclaré lundi que l'Argentine devait transférer ses actions YPF dans un délai de 14 jours pour satisfaire partiellement une décision de justice antérieure de 16,1 milliards de dollars contre le pays en raison de la nationalisation de l'entreprise en 2012.

Le gouvernement de Javier Milei, un libertaire favorable au marché, a déclaré qu'il ferait appel de la décision pour "défendre les intérêts nationaux."

Le jugement ajoute de l'incertitude aux projets de l'Argentine visant à faire de Vaca Muerta, la deuxième réserve mondiale de gaz de schiste et la quatrième pour le pétrole de schiste, une région clé pour la production d'énergie à l'échelle mondiale, ce qui permettrait d'obtenir les devises étrangères nécessaires pour soutenir l'économie.

YPF dirige le développement de Vaca Muerta, souvent en partenariat avec d'autres entreprises locales et internationales, dont Shell SHEL.L et Chevron CVX.N . Vaca Muerta a atteint une production de plus de 400 000 barils de pétrole par jour et de quelque 70 millions de mètres cubes de gaz par jour. "Le contrôle d'YPF est important pour Milei; c'est pourquoi un appel est la seule option pour lui", a déclaré Marcelo Garcia, directeur pour les Amériques de la société de conseil en risques Horizon Engage, basée à New York. " Cela devrait apporter les dollars américains qui manquent à l'économie." Le différend juridique est né de la saisie par l'Argentine en 2012 de la participation de 51 % d'YPF détenue par l'espagnol Repsol REP.MC , sans appel d'offres pour les actions détenues par les investisseurs minoritaires Petersen Energia Inversora et Eton Park Capital Management.

En 2023 , Preska a accordé 14,4 milliards de dollars à Petersen et 1,7 milliard de dollars à Eton Park dans la même affaire, dont l'Argentine fait également appel . Les plaignants sont représentés par le bailleur de fonds Burford Capital BURF.L , qui s'attend à recevoir environ 35 % et 73 % des dommages-intérêts respectifs de Petersen et d'Eton Park.

UN LEVIER POUR NÉGOCIER

La décision judiciaire pourrait également réduire la capacité de l'Argentine à accéder aux marchés mondiaux, ce que le pays souhaite faire pour renforcer ses réserves épuisées après des années de crises monétaires, de déficits budgétaires réguliers drainant les caisses de l'État et d'inflation élevée.

"Ces différends non résolus pourraient entraver, voire bloquer, le retour de l'Argentine sur les marchés internationaux des capitaux", a déclaré BancTrust & Co dans une note publiée mardi.

L'économiste argentin Agustin Monteverde a déclaré que l'incertitude pourrait également limiter la collecte de fonds et la planification stratégique d'YPF.

"Une entreprise dont l'actionnaire majoritaire n'est pas clair est en pleine crise; il est difficile de prendre des décisions", a-t-il déclaré.

Les analystes et les fonctionnaires ont souligné que la cession des actions d'YPF nécessiterait constitutionnellement l'approbation du Congrès argentin, ce qui est peu probable. Il serait plus réaliste de penser que cela obligerait Milei à négocier.

"Je trouve impensable qu'un fonds vautour prenne 51 % des actions d'YPF", a déclaré Victor Bronstein, directeur du Centre pour l'énergie, la politique et les études sociales et professeur à l'université de Buenos Aires.

"Cette décision leur permet de négocier, car je ne pense pas qu'ils soient vraiment intéressés par le fait d'être actionnaires d'YPF."

Le gouvernement argentin doit constituer d'urgence des réserves de devises étrangères pour payer ses dettes et atteindre les objectifs fixés dans le cadre d'un programme de prêt de 20 milliards de dollars convenu avec le Fonds monétaire international en avril, le 23e programme du FMI pour le pays endetté.

Les actions d'YPF cotées aux États-Unis ont chuté de plus de 5 % lundi, tandis que le cours des actions de Burford a bondi. Elles se sont toutes deux stabilisées mardi. La capitalisation boursière actuelle d'YPF est d'environ 12,5 milliards de dollars.