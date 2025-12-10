YouTube TV va proposer des formules basées sur le genre, et renforce son pari sur la diffusion de sport en continu

(Correction pour supprimer la référence au nombre d'abonnés dans le paragraphe 5)

YouTube a annoncé mercredi qu'il lancerait de nouvelles formules d'abonnement à YouTube TV aux Etats-Unis au début de l'année prochaine, soulignant l'influence croissante de la plateforme sur le marché américain de la télévision payante et ses efforts pour attirer les amateurs de sport.

Les nouveaux "YouTube TV Plans" proposeront plus de 10 formules basées sur le genre, y compris une formule sportive comprenant des chaînes telles que ESPN, FS1 et NBC Sports Network.

Les téléspectateurs pourront également ajouter NFL Sunday Ticket et RedZone, tout en conservant des fonctionnalités telles que le DVR illimité et le multiview, qui permet de regarder quatre flux en direct sur un seul écran.

Le sport est devenu un champ de bataille essentiel pour les plateformes de diffusion en continu, qui cherchent à attirer et à fidéliser les abonnés et les annonceurs dans un contexte de concurrence accrue et de coupure du cordon ombilical.

YouTube TV, qui propose plus de 100 chaînes dans son offre principale, mise sur le sport pour renforcer sa position face à ses rivaux, alors que la plateforme détenue par Google intensifie ses efforts pour stimuler l'engagement et attirer les annonceurs.

Selon Nielsen, l'entreprise représente aujourd'hui la plus grande part de l'audience télévisuelle aux États-Unis, devant son rival Netflix NFLX.O et les entreprises de médias traditionnelles telles que Disney.

La société n'a pas fourni de détails sur les prix.

YouTube TV a déclaré que cette initiative visait à donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs choix de visionnage, qu'ils préfèrent une offre de divertissement générale ou une offre axée sur des genres de niche tels que l'actualité ou le contenu familial.

Dans une mise à jour distincte, YouTube a indiqué qu'il commencerait à diffuser des publicités sur Shorts pour le web mobile, étendant ainsi le format au-delà de son site web, et qu'il ajouterait également des commentaires sur les publicités Shorts éligibles.