YouTube rétablit son service après une brève interruption de la diffusion en continu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la déclaration de YouTube sur la résolution du problème)

YouTube GOOGL.O a déclaré mardi avoir résolu un problème qui a brièvement affecté l'accès à la plateforme de partage de vidéos, après que le site web de suivi des pannes Downdetector ait signalé des perturbations généralisées à l'échelle mondiale. YouTube a déclaré qu'un problème lié à son système de recommandation avait empêché les vidéos d'apparaître sur l'ensemble des surfaces YouTube.

"Le problème lié à notre système de recommandations a été résolu et toutes nos plateformes (YouTube.com, l'application YouTube, YouTube Music, Kids et TV) sont revenues à la normale", a déclaré YouTube dans une mise à jour. Au plus fort de la panne, selon Downdetector, plus de 320 000 utilisateurs ont signalé des problèmes sur YouTube aux États-Unis.

Les chiffres de Downdetector sont basés sur les rapports soumis par les utilisateurs. Le nombre réel d'utilisateurs affectés peut varier. Selon DownDetector, YouTube a également été confronté à des pannes dans des pays, dont l'Inde, la Grande-Bretagne, l'Australie et le Mexique.