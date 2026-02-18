Royaume-Uni: net recul de l'inflation à 3% en janvier

La ministre des Finances britannique Rachel Reeves le 19 novembre 2025 à Londres, en Angleterre ( POOL / Leon Neal )

L'inflation a fortement reculé en janvier au Royaume-Uni, à 3% sur un an, a annoncé mercredi l'Office national des statistiques (ONS), une baisse qui était anticipée mais apparaît comme une bonne nouvelle pour le gouvernement travailliste.

Les prix avaient progressé de manière inattendue de 3,4% en décembre, bien loin de l'objectif de 2% affiché par la Banque d'Angleterre.

Le ralentissement de janvier s'explique par la baisse des cours du pétrole, mais aussi celle des tarifs aériens et des prix alimentaires, souligne Grant Fitzner, économiste en chef de l'ONS.

"Grâce aux choix que nous avons faits lors du budget, nous faisons reculer l’inflation", s'est félicitée dans un communiqué la ministre des Finances Rachel Reeves, martelant que son "plan économique est le bon".

Combinée à une croissance faible (0,1% sur les trois derniers mois de 2025) et un taux de chômage à 5,2% (un record depuis cinq ans), la dynamique de l'inflation en janvier renforce la possibilité d'une baisse prochaine des taux de la Banque d'Angleterre (BoE), peut-être lors de sa prochaine réunion en mars.

La BoE "se sentira probablement de plus en plus à l’aise pour abaisser les taux au fil de 2026", estime Jonathan Raymond, analyste chez Quilter Cheviot, pour qui cette baisse marquée de l'inflation "constitue un soulagement bienvenu".

La banque centrale britannique avait laissé son taux directeur inchangé à 3,75% lors de sa réunion de février mais avait anticipé un ralentissement de l'inflation aux alentours de 2% au cours du deuxième trimestre, évoquant l'effet des mesures budgétaires britanniques.

"Si tout se déroule bien, il devrait y avoir de la marge pour davantage de réduction du taux directeur cette année", avait précisé son gouverneur Andrew Bailey.