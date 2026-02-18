 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Royaume-Uni: net recul de l'inflation à 3% en janvier
information fournie par AFP 18/02/2026 à 08:33

La ministre des Finances britannique Rachel Reeves le 19 novembre 2025 à Londres, en Angleterre ( POOL / Leon Neal )

La ministre des Finances britannique Rachel Reeves le 19 novembre 2025 à Londres, en Angleterre ( POOL / Leon Neal )

L'inflation a fortement reculé en janvier au Royaume-Uni, à 3% sur un an, a annoncé mercredi l'Office national des statistiques (ONS), une baisse qui était anticipée mais apparaît comme une bonne nouvelle pour le gouvernement travailliste.

Les prix avaient progressé de manière inattendue de 3,4% en décembre, bien loin de l'objectif de 2% affiché par la Banque d'Angleterre.

Le ralentissement de janvier s'explique par la baisse des cours du pétrole, mais aussi celle des tarifs aériens et des prix alimentaires, souligne Grant Fitzner, économiste en chef de l'ONS.

"Grâce aux choix que nous avons faits lors du budget, nous faisons reculer l’inflation", s'est félicitée dans un communiqué la ministre des Finances Rachel Reeves, martelant que son "plan économique est le bon".

Combinée à une croissance faible (0,1% sur les trois derniers mois de 2025) et un taux de chômage à 5,2% (un record depuis cinq ans), la dynamique de l'inflation en janvier renforce la possibilité d'une baisse prochaine des taux de la Banque d'Angleterre (BoE), peut-être lors de sa prochaine réunion en mars.

La BoE "se sentira probablement de plus en plus à l’aise pour abaisser les taux au fil de 2026", estime Jonathan Raymond, analyste chez Quilter Cheviot, pour qui cette baisse marquée de l'inflation "constitue un soulagement bienvenu".

La banque centrale britannique avait laissé son taux directeur inchangé à 3,75% lors de sa réunion de février mais avait anticipé un ralentissement de l'inflation aux alentours de 2% au cours du deuxième trimestre, évoquant l'effet des mesures budgétaires britanniques.

"Si tout se déroule bien, il devrait y avoir de la marge pour davantage de réduction du taux directeur cette année", avait précisé son gouverneur Andrew Bailey.

Inflation
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    France: inflation de 0,3% sur un an en janvier, confirme l'Insee
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:47 

    Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% sur un an en janvier, en net ralentissement après la hausse de 0,8% en décembre, a indiqué mercredi l'Insee, confirmant les chiffres provisoires publiés précédemment. Cette baisse de l'inflation sur un an "s'explique ... Lire la suite

  • ( AFP / OSCAR DEL POZO )
    Naturgy: bénéfice record de 2 mds EUR en 2025, sur un marché de l'énergie "difficile"
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:46 

    Le géant énergétique espagnol Naturgy a annoncé mercredi avoir dégagé plus de deux milliards d'euros de bénéfice en 2025, un record, malgré un marché rendu "difficile" par la baisse des prix de l'énergie, des conditions qui devraient peser sur ses résultats en ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Glencore renoue avec les bénéfices en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:45 

    Le géant suisse du négoce des matières premières Glencore a renoué avec les bénéfices en 2025, dégageant un bénéfice net de 363 millions de dollars (306 millions d'euros), contre une perte de 1,6 milliard de dollars l'année précédente. "2025 a été une année de ... Lire la suite

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    Le nombre de créations d'entreprises en France quasi stable en janvier, selon l'Insee
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:44 

    Le nombre de création d'entreprises a très légèrement augmenté en janvier par rapport à décembre, progressant de 0,1%, indique mercredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Cette stabilisation, tous types d'entreprises confondus ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank