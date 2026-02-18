Grande-Bretagne, l'inflation ralentit comme prévu à 3,0% en janvier sur un an

Une cliente se promène dans une allée d'un supermarché Tesco à Manchester

L'inflation des prix ​à la consommation en Grande-Bretagne a ralenti sur ​un an à 3,0% en ​janvier après 3,4% ⁠en décembre, montrent les ‌données officielles publiées mercredi.

Les analystes interrogés par ​Reuters ‌s'attendaient à une ⁠inflation à 3,0%.

En rythme mensuel, les prix ont ⁠baissé en ‌janvier de 0,5% ⁠après une hausse ‌de 0,4% alors ⁠que le consensus était ⁠de -0,5%.

L'inflation dite ‌de base, quant à ​elle, ‌est ressortie à 3,1% sur une base ​annuelle et à -0,6% sur une ⁠base mensuelle, après respectivement +3,2% et +0,3% et des consensus à 3,0% et -0,7%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par ​Blandine Hénault)