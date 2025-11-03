YouTube propose de rétablir les chaînes ABC et ESPN à la demande de Disney

(Mises à jour au fur et à mesure de la réponse de YouTube)

YouTube TV a proposé de restaurer les réseaux ABC et ESPN de Disney DIS.N , en réponse à la demande antérieure du géant du divertissement de ramener ABC sur la plateforme de télévision payante pour la couverture du jour de l'élection.

Disney avait déjà demandé lundi à YouTube TV de Google

GOOGL.O de rétablir ABC pour la couverture du jour de l'élection dans l'intérêt du public, quelques jours après que ses réseaux soient devenus inaccessibles sur la plateforme de télévision payante.

"Votre proposition nous permettrait de rétablir les chaînes ABC de Disney seulement pour une journée et causerait une confusion parmi les clients qui pourraient brièvement voir ABC sur YouTube TV pour la perdre à nouveau peu de temps après", a déclaré YouTube dans un billet de blog.

YouTube précise que Disney peut continuer à diffuser des informations en direct sur la page YouTube d'ABC News et que les stations locales d'ABC peuvent le faire sur leurs pages YouTube.

"Afin d'obtenir ce qu'il y a de mieux pour nos clients mutuels, nous proposons de rétablir immédiatement les chaînes Disney que nos clients regardent: ABC et les réseaux ESPN, tout en continuant à négocier. Ce sont les chaînes que les gens veulent", a déclaré YouTube.

Les chaînes de Disney sont devenues inaccessibles sur YouTube TV après l'échec des négociations en vue d'un accord de licence, ont indiqué les deux sociétés dans des déclarations distinctes jeudi dernier.

YouTube TV, l'un des plus grands distributeurs de télévision payante aux États-Unis, a fait l'objet d'une série de négociations cette année avec des entreprises menaçant de retirer leurs réseaux de médias de la plateforme.