 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
52 411,34
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

YouTube propose de rétablir les chaînes ABC et ESPN à la demande de Disney
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 23:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour au fur et à mesure de la réponse de YouTube)

YouTube TV a proposé de restaurer les réseaux ABC et ESPN de Disney DIS.N , en réponse à la demande antérieure du géant du divertissement de ramener ABC sur la plateforme de télévision payante pour la couverture du jour de l'élection.

Disney avait déjà demandé lundi à YouTube TV de Google

GOOGL.O de rétablir ABC pour la couverture du jour de l'élection dans l'intérêt du public, quelques jours après que ses réseaux soient devenus inaccessibles sur la plateforme de télévision payante.

"Votre proposition nous permettrait de rétablir les chaînes ABC de Disney seulement pour une journée et causerait une confusion parmi les clients qui pourraient brièvement voir ABC sur YouTube TV pour la perdre à nouveau peu de temps après", a déclaré YouTube dans un billet de blog.

YouTube précise que Disney peut continuer à diffuser des informations en direct sur la page YouTube d'ABC News et que les stations locales d'ABC peuvent le faire sur leurs pages YouTube.

"Afin d'obtenir ce qu'il y a de mieux pour nos clients mutuels, nous proposons de rétablir immédiatement les chaînes Disney que nos clients regardent: ABC et les réseaux ESPN, tout en continuant à négocier. Ce sont les chaînes que les gens veulent", a déclaré YouTube.

Les chaînes de Disney sont devenues inaccessibles sur YouTube TV après l'échec des négociations en vue d'un accord de licence, ont indiqué les deux sociétés dans des déclarations distinctes jeudi dernier.

YouTube TV, l'un des plus grands distributeurs de télévision payante aux États-Unis, a fait l'objet d'une série de négociations cette année avec des entreprises menaçant de retirer leurs réseaux de médias de la plateforme.

USA 2024

Valeurs associées

ALPHABET-A
283,7200 USD NASDAQ +0,90%
WALT DISNEY
112,140 USD NYSE -0,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank