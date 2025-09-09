YouTube en pourparlers avec TelevisaUnivision pour maintenir l'accès au contenu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la publicité d'Univision aux paragraphes 3 et 4)

YouTube a déclaré mardi être en pourparlers avec TelevisaUnivision pour continuer à fournir un accès au contenu de l'entreprise mexicaine-américaine de médias sur YouTube TV.

TelevisaUnivision est une coentreprise entre Grupo Televisa

TLEVISACPO.MX , le plus grand radiodiffuseur mexicain, et le radiodiffuseur américain de langue espagnole Univision.

Dans un message publié mardi sur X, Univision a déclaré que YouTube TV prévoyait de retirer son contenu de son offre de base à 83 dollars le 30 septembre, et "obligera les Hispaniques à payer 15 dollars de plus par mois - une 'taxe hispanique' de 18 % - pour avoir accès à Univision."

"Faites ce qu'il faut, Google, sinon cela semble malveillant," a déclaré l'entreprise dans la vidéo.

"Nous avons travaillé avec TelevisaUnivision pour parvenir à un accord qui nous permette de continuer à diffuser leur contenu sur YouTube TV," a déclaré YouTube, propriété d'Alphabet

GOOGL.O , sur X.

YouTube et Fox FOXA.O ont conclu un accord à la fin du mois dernier pour que Fox News, Fox Sports et d'autres chaînes Fox restent accessibles aux abonnés de YouTube TV.