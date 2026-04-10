YouTube augmente le prix des abonnements aux États-Unis pour la première fois depuis trois ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

YouTube a augmenté vendredi le prix de ses abonnements aux États-Unis, avec des hausses allant jusqu'à 4 dollars qui prendront effet à partir du prochain cycle de facturation.

La plateforme vidéo détenue par Alphabet GOOGL.O a indiqué que l'abonnement individuel standard à YouTube Premium coûterait désormais 15,99 dollars par mois, contre 13,99 dollars, tandis que le prix de l'abonnement familial augmenterait de 4 dollars pour atteindre 26,99 dollars par mois.

YouTube Lite, une formule moins onéreuse qui permet de visionner la plupart des vidéos sans publicité, mais qui exclut YouTube Music Premium et propose des publicités sur les courts métrages et les contenus musicaux, coûtera désormais 8,99 dollars par mois. L'abonnement autonome à YouTube Music Premium a également été augmenté d'un dollar et passe à 11,99 dollars par mois.

Les changements de prix marquent la première augmentation de YouTube aux États-Unis en trois ans et interviennent plusieurs années après le lancement de YouTube Premium, qui a fait ses débuts en 2018 en tant que version rebaptisée de YouTube Red, introduite pour la première fois en 2015.

Ces mesures font suite à une vague plus large d'augmentations de prix sur les plateformes de streaming, Spotify ayant augmenté les prix des abonnements aux États-Unis plus tôt cette année et Netflix, Disney+ et d'autres ayant également augmenté les frais, les entreprises cherchant à compenser les coûts de contenu et d'exploitation plus élevés.

"Ce changement nous permet de conserver les fonctionnalités les plus appréciées par nos membres: l'affichage sans publicité, la lecture en arrière-plan et une bibliothèque massive de plus de 300 millions de titres sur YouTube Music", a déclaré un porte-parole de YouTube.

YouTube a déclaré l'année dernière que ses services YouTube Music et Premium combinés avaient dépassé les 125 millions d'abonnés dans le monde, contre 100 millions en 2024.