York Space évaluée à 4,75 milliards de dollars lors de ses débuts à la Bourse de New York, grâce à des paris sur les dépenses du Pentagone

York Space lève 629 millions de dollars dans le cadre d'une offre publique initiale (IPO) de taille accrue

Les dépenses militaires stimulent l'intérêt des investisseurs pour le secteur spatial

L'action de la société pourrait être volatile en fonction de l'actualité des dépenses gouvernementales, selon l'analyste

York Space Systems YSS.N a atteint une valorisation de 4,75 milliards de dollars lors de ses débuts sur le marché jeudi, les investisseurs pariant sur le maintien des dépenses du Pentagone dans le domaine de l'espace et de la défense pour stimuler la croissance.

L'action de la société basée à Denver, dans le Colorado, a ouvert en hausse de 11,8 % à 38 dollars à la Bourse de New York. Elle a levé 629 millions de dollars lors d'une offre publique initiale (IPO) de taille accrue aux États-Unis, mercredi, après avoir vendu 18,5 millions d'actions.

« La cotation suggère que le marché est ouvert aux nouvelles valeurs de la défense et de l'espace en 2026, ce qui est particulièrement pertinent pour la cotation prévue de SpaceX », a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

Les débuts de la société financée par AE Industrial Partners font suite aux discussions croissantes sur le marché concernant une offre potentielle de SpaceX , qui pourrait s'avérer être la plus grande introduction en bourse jamais réalisée.

Les dépenses militaires ont augmenté dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, l'administration Trump cherchant à consacrer des milliards à des initiatives telles que le programme de défense antimissile « Golden Dome ».

« L'achat l'année dernière du fournisseur SaaS ATLAS Space Operations aide York à se développer dans la vente de logiciels et de services de données à d'autres clients, mais jusqu'à ce que ces nouvelles ventes augmentent, le prix de l'action connaîtra probablement une plus grande volatilité en fonction de l'actualité des dépenses gouvernementales », a déclaré M. Muehlbauer.

Le fabricant de satellites a fait ses débuts sur le marché jeudi, aux côtés de la banque numérique brésilienne PicPay et de la plateforme d'assurance Ethos Technologies, alors que des conditions de marché stables et un carnet de commandes bien rempli l'année dernière encouragent les entreprises à tâter le terrain.

Les introductions en bourse de Firefly Aerospace FLY.O , Voyager Technologies VOYG.N et Karman Holdings KRMN.N l'année dernière ont mis en évidence l'appétit des investisseurs pour un domaine qui s'impose comme une priorité stratégique nationale pour acquérir un avantage géopolitique.

Les investisseurs attendent maintenant un financement continu pour le secteur, alors que l'administration Trump fait de l'espace une priorité économique et de sécurité nationale.

York Space, fondée en 2012 par Dirk Wallinger, fournit des plateformes satellitaires et des engins spatiaux à bas prix. Le Pentagone est son plus gros client.